Кабмин назначил экс-нардепа из Николаева новым языковым омбудсменом

Кабинет Министров Украины назначил профессора Николаевского национального аграрного университета Тараса Креминя уполномоченным по защите государственного языка.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он также выразил надежду, что вскоре офис омбудсмена заработает в полной мере, так как две недели назад Кабмин поддержал создание секретариата со штатом до 50 человек.

Отметим, что Тарас Креминь был депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Народный фронт", а ранее был депутатом Николаевского облсовета, который и возглавил в 2014 году.

Кроме этого, у Креминя диплом учителя украинского и иностранного языка, он кандидат наук, доцент, докторант, профессор в Николаевском национальном аграрном университете и в Николаевском областном институте последипломного педагогического образования.

Кабмин назначил Тараса Креминя языковым омбудсменом Facebook Александра Ткаченко

Как сообщает "УП. Жизнь", на новой должности Креминь намерен создать Государственную программу содействия освоению государственного языка, подготовить предложения насчет обеспечения эффективной реализации государственной политики в сфере языка и рассматривать жалобы относительно соблюдения требований законодательства о государственном языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная по защите украинского языка Татьяна Монахова 24 апреля подала в отставку, объяснив причины своего ухода с должности. По ее словам, это произошло из-за бездеятельности Кабинета министров и отсутствия зарплаты.