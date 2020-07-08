Кабмин назначил экс-нардепа из Николаева новым языковым омбудсменом
Кабинет Министров Украины назначил профессора Николаевского национального аграрного университета Тараса Креминя уполномоченным по защите государственного языка.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он также выразил надежду, что вскоре офис омбудсмена заработает в полной мере, так как две недели назад Кабмин поддержал создание секретариата со штатом до 50 человек.
Отметим, что Тарас Креминь был депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Народный фронт", а ранее был депутатом Николаевского облсовета, который и возглавил в 2014 году.
Кроме этого, у Креминя диплом учителя украинского и иностранного языка, он кандидат наук, доцент, докторант, профессор в Николаевском национальном аграрном университете и в Николаевском областном институте последипломного педагогического образования.
Как сообщает "УП. Жизнь", на новой должности Креминь намерен создать Государственную программу содействия освоению государственного языка, подготовить предложения насчет обеспечения эффективной реализации государственной политики в сфере языка и рассматривать жалобы относительно соблюдения требований законодательства о государственном языке.
Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная по защите украинского языка Татьяна Монахова 24 апреля подала в отставку, объяснив причины своего ухода с должности. По ее словам, это произошло из-за бездеятельности Кабинета министров и отсутствия зарплаты.