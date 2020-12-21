Кабмин на срочном заседании уволил Шкарлета, чтобы назначить министром

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании уволил Сергея Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции, чтобы назначить его министром образования и науки.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале нардепа, постпреда КМУ в Верховной Раде Василия Мокана. Также на заседании утвердили еще несколько кадровых решений, уточнил он.

Так, Юлию Свириденко уволили с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по собственному желанию, Дениса Каплунова – с должности первого заместителя главы Государственной экологической инспекции.

Также согласовано увольнение Романа Лещенко с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в связи с избранием министром аграрной политики. Временно возглавлять Госгеокадастр будет начальник Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Алексей Пинчук.

Кандидатуру Шкарлета на должность министра образования и науки Верховная Рада утвердила 17 декабря 226 голосами.

Это было сделано несмотря на то, что 16 декабря Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил против его назначения.

Всего через два дня после утверждения Шкарлета на должность министра нардепы от фракций "Голос" и "Европейская солидарность" зарегистрировали проект постановления о его увольнении. За назначение чиновника якобы проголосовали некоторые нардепы от ОПЗЖ, которых физически не было в сессионном зале парламента, уточнили они.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, кнопкодавство при назначении министром образования Шкарлета могло иметь место, в нем могли участвовать несколько депутатов

Он пообещал, что видеозаписи во время голосования в парламенте будут изучены.