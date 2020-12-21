Кабмин на срочном заседании назначил главу Государственной фискальной службы

Кабинет министров на экстренном заседании назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы Украины.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. Решение было принято в понедельник, 21 декабря.

Он уточнил, что с Мельником будет заключен контракт на период действия карантина в стране.

"Назначение Мельника Вадима Ивановича – главой Государственной фискальной службы Украины (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", – написал Мокан.

Вадим Мельник. logos-ukraine.com.ua

Отметим, что полковнику налоговой милиции Вадиму Мельнику 48 лет. В 2014-2016 годах он был главой следственного управления ГФС. До 2013 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

Telegram Василия Мокана.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября 2018 года по 17 июля 2019 года и.о. главы ГФС был Александр Власов. Он уволился по собственному желанию после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским.

С 23 июля 2019 года по 12 февраля 2020 года обязанности руководителя фискальной службы выполнял Денис Гутенко, с 12 февраля по 25 ноября – Сергей Солодченко, а с 25 ноября – Дмитрий Сосинович.