Кабмин на срочном заседании назначил главу Государственной фискальной службы

Кабинет министров на экстренном заседании назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы Украины.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. Решение было принято в понедельник, 21 декабря.

Он уточнил, что с Мельником будет заключен контракт на период действия карантина в стране.

"Назначение Мельника Вадима Ивановича – главой Государственной фискальной службы Украины (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", – написал Мокан.

Новость обновляется…