Кабмин на срочном заседании назначил главу Государственной фискальной службы
Кабинет министров на экстренном заседании назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы Украины.
Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. Решение было принято в понедельник, 21 декабря.
Он уточнил, что с Мельником будет заключен контракт на период действия карантина в стране.
"Назначение Мельника Вадима Ивановича – главой Государственной фискальной службы Украины (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", – написал Мокан.
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