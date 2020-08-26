Иностранцам закрыли въезд в Украину из-за коронавируса

Кабинет министров Украины закрыл до конца сентября въезд в страну иностранцам, кроме тех, кто имеет документы на проживание, и ряда других категорий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 августа. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, запрет будет действовать только на время карантина в связи с COVID-19 (посмотреть видео, доскрольте новость до конца)

"Правительство рассматривает вопрос о том, чтобы почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине", – сказал он.

Прежде всего, Кабмин решил:

на срок действия карантина временно запретить въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме определенных категорий лиц;

откорректировать порядок пересечения КПВВ на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях, а также на админгранице с Крымом;

уточнить перечень лиц, подлежащих самоизоляции.

Шмыгаля объяснил, что ограничение для пересечения границы не коснется иностранных граждан, которые являются членами международных и гуманитарных миссий, экипажей. А также добавил, что Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины о соответствующих ограничениях на въезд

Право въезда в Украину будут иметь такие иностранные граждане:

которые направляются в страну транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд в течение суток;

обучающиеся в украинских вузах страны;

проходящие военную службу в ВСУ;

лица, имеющие вид на жительство в стране;

члены международных гуманитарных миссий;

беженцы;

работники дипмиссий и члены их семей;

водители воздушных, морских и наземных транспортных средств, осуществляющих международные перевозки;

деятели культуры, участники спортивных соревнований и т. д.

Отметим, что запрет вступает в силу с 00:00 29 августа и действует к этому же времени 28 сентября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, относящихся к "красной" и "зеленой" зонам в зависимости от эпидемической ситуации с COVID-19.