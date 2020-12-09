Кабмин хочет ввести локдаун в Украине с 8 января: СМИ опубликовали документ
Локдаун в Украине для сдерживания коронавируса хотят ввести с 8 января 2021 года. Он продлится почти три недели – до 25 января включительно.
Соответствующий проект постановления Кабинет министров планирует обсудить и утвердить 9 декабря. Об этом сообщает Lb.ua, публикуя документ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве, сейчас дискуссия по усилению карантина открыта. А окончательно определиться с датами и ограничениями чиновники "намерены сегодня".
По предложению членов КМУ, карантин, который был введен в Украине пока до конца 2020 года, продолжат и в следующем – до 28 февраля 2021-го.
Во время локдауна с 8 января по 25 января в Украине хотят запретить:
посещение учебных заведений, кроме дошкольных и специальных учреждений;
работу кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос и доставку, и заведений питания в аэропортах);
деятельность ресторанов в отелях с 23:00 до 06:00, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу;
прием посетителей в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ), кроме покупки товаров первой необходимости;
прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности;
работу салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов;
проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных;
работу учреждений культуры, кроме деятельности субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, которая не является массовым мероприятием;
деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.
К товарам и услугам первой необходимости отнесены:
те, которые относятся к продуктам, лекарственных средств, медицинских изделий, средств гигиены, связи, ветеринарных препаратов, кормов;
топливо.
В период локдауна разрешается деятельность:
учреждений и организаций по предоставлению финансовых услуг, инкассации и перевозки валютных ценностей;
операторов почтовой связи;
медицинской и ветеринарной практики;
автозаправочных комплексов (без зон питания) и технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Подчеркивается, что торговая деятельность другими группами товаров может происходить с осуществлением адресной доставки заказов.
Согласно документу, с 11-го по 21 января в Украине предприятиям, учреждениям и организациям рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы.
Тогда как об ограничении курсирования общественного транспорта в проекте постановления ничего не сказано. Предварительно, в стране продолжат действовать запреты на перевозку одновременного количества людей (то есть больше, чем предусмотрено сидячих мест в салоне).
Кроме этого, дополнительно к ограничениям уже действующего карантина, до 28 февраля предлагается запретить:
деятельность культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды (при условии их наполненности более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения);
религиозные мероприятия без стационарных мест для сидения и на открытом воздухе, которые не обеспечивают соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
прием посетителей в кинотеатрах и учреждениях культуры и других субъектах деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале;
прием посетителей музеев, выставок, галерей и т. д., которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м помещения.
Тогда как общественным учреждениям в час продлили время работы, до 23:00, однако расчетные операции запрещены так же до 22:00.
Напомним, что локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.
В Украине существует два возможных варианта сценария по локдауну, и второй может стоить тысяч человеческих жизней.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в Минздраве заявили, что медицинская система без введения локдауна "спокойно проходит новогодние праздники" до 7-10 января.
Тем временем бывший заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк выступил за срочное введение локдауна. Он убежден, что примерно через месяц регионы должны постепенно выходить из него.
Ведь отсрочка жесткого карантина может привести к тому, что количество смертей от коронавируса в Украине до конца года приблизится к 20 000.