Кабмин хочет ввести локдаун в Украине с 8 января: СМИ опубликовали документ

Локдаун в Украине для сдерживания коронавируса хотят ввести с 8 января 2021 года. Он продлится почти три недели – до 25 января включительно.

Соответствующий проект постановления Кабинет министров планирует обсудить и утвердить 9 декабря. Об этом сообщает Lb.ua, публикуя документ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве, сейчас дискуссия по усилению карантина открыта. А окончательно определиться с датами и ограничениями чиновники "намерены сегодня".

По предложению членов КМУ, карантин, который был введен в Украине пока до конца 2020 года, продолжат и в следующем – до 28 февраля 2021-го.

Во время локдауна с 8 января по 25 января в Украине хотят запретить:

посещение учебных заведений, кроме дошкольных и специальных учреждений;

работу кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос и доставку, и заведений питания в аэропортах);

деятельность ресторанов в отелях с 23:00 до 06:00, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ), кроме покупки товаров первой необходимости;

прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности;

работу салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов;

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных;

работу учреждений культуры, кроме деятельности субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, которая не является массовым мероприятием;

деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Транспорт в период локдауна якобы будет работать в обычном режиме, но ограничения будут по пребыванию одновременного количества пассажиров в салоне

К товарам и услугам первой необходимости отнесены:

те, которые относятся к продуктам, лекарственных средств, медицинских изделий, средств гигиены, связи, ветеринарных препаратов, кормов;

топливо.

В период локдауна разрешается деятельность:

учреждений и организаций по предоставлению финансовых услуг, инкассации и перевозки валютных ценностей;

операторов почтовой связи;

медицинской и ветеринарной практики;

автозаправочных комплексов (без зон питания) и технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Подчеркивается, что торговая деятельность другими группами товаров может происходить с осуществлением адресной доставки заказов.

Действие карантина из-за COVID-19 хотят продлить еще до 28 февраля

Согласно документу, с 11-го по 21 января в Украине предприятиям, учреждениям и организациям рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы.

Тогда как об ограничении курсирования общественного транспорта в проекте постановления ничего не сказано. Предварительно, в стране продолжат действовать запреты на перевозку одновременного количества людей (то есть больше, чем предусмотрено сидячих мест в салоне).

Кроме этого, дополнительно к ограничениям уже действующего карантина, до 28 февраля предлагается запретить:

деятельность культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды (при условии их наполненности более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения);

религиозные мероприятия без стационарных мест для сидения и на открытом воздухе, которые не обеспечивают соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

прием посетителей в кинотеатрах и учреждениях культуры и других субъектах деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале;

прием посетителей музеев, выставок, галерей и т. д., которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м помещения.

Тогда как общественным учреждениям в час продлили время работы, до 23:00, однако расчетные операции запрещены так же до 22:00.

Напомним, что локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

В Украине существует два возможных варианта сценария по локдауну, и второй может стоить тысяч человеческих жизней.

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