Кабмин хочет ввести локдаун в Украине с 8 января: СМИ опубликовали документ
В Украина локдаун для сдерживания распространения коронавируса хотят ввести с 8 января 2021 года. Он продлится до 25 января включительно.
Соответствующий проект постановления Кабинет министров планирует обсудить и утвердить 9 декабря. Об этом сообщает Lb.ua, публикуя документ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве, сейчас дискуссия по усилению карантина открыта. А окончательно определиться с датами и ограничениями чиновники "намерены сегодня".
По предложению членов КМУ, карантин, который был введен в Украине пока до конца 2020 года, продолжат и в следующем – до 28 февраля 2021-го.
Согласно документу, с 11-го по 21 января в Украине предприятиям, учреждениям и организациям рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы.
Тогда как об ограничении курсирования общественного транспорта в проекте постановления ничего не сказано. Предварительно, в стране продолжат действовать запреты на перевозку одновременного количества людей (то есть больше, чем предусмотрено сидячих мест в салоне).
Кроме этого, дополнительно к ограничениям уже действующего карантина, до 28 февраля предлагается запретить:
деятельность культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды (при условии их наполненности более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения);
религиозные мероприятия без стационарных мест для сидения и на открытом воздухе, которые не обеспечивают соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
прием посетителей в кинотеатрах и учреждениях культуры и других субъектах деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале;
прием посетителей музеев, выставок, галерей и т. д., которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м помещения.
Тогда как общественным учреждениям в час продлили время работы, до 23:00, однако расчетные операции запрещены так же до 22:00.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в Минздраве заявили, что медицинская система без введения локдауна "спокойно проходит новогодние праздники" до 7-10 января.
Тем временем бывший заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк выступил за срочное введение локдауна. Он убежден, что примерно через месяц регионы должны постепенно выходить из него.
Ведь отсрочка жесткого карантина может привести к тому, что количество смертей от коронавируса в Украине до конца года приблизится к 20 000.