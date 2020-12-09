Кабмин хочет ввести локдаун в Украине с 8 января: СМИ опубликовали документ

В Украина локдаун для сдерживания распространения коронавируса хотят ввести с 8 января 2021 года. Он продлится до 25 января включительно.

Соответствующий проект постановления Кабинет министров планирует обсудить и утвердить 9 декабря. Об этом сообщает Lb.ua, публикуя документ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве, сейчас дискуссия по усилению карантина открыта. А окончательно определиться с датами и ограничениями чиновники "намерены сегодня".

По предложению членов КМУ, карантин, который был введен в Украине пока до конца 2020 года, продолжат и в следующем – до 28 февраля 2021-го.

Согласно документу, с 11-го по 21 января в Украине предприятиям, учреждениям и организациям рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы.

Тогда как об ограничении курсирования общественного транспорта в проекте постановления ничего не сказано. Предварительно, в стране продолжат действовать запреты на перевозку одновременного количества людей (то есть больше, чем предусмотрено сидячих мест в салоне).

Кроме этого, дополнительно к ограничениям уже действующего карантина, до 28 февраля предлагается запретить:

деятельность культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды (при условии их наполненности более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения);

религиозные мероприятия без стационарных мест для сидения и на открытом воздухе, которые не обеспечивают соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

прием посетителей в кинотеатрах и учреждениях культуры и других субъектах деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале;

прием посетителей музеев, выставок, галерей и т. д., которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м помещения.

Тогда как общественным учреждениям в час продлили время работы, до 23:00, однако расчетные операции запрещены так же до 22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL: