Прощание Гройсмана: чем запомнился за три года

После резонансной инаугурационной речи новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман объявил об отставке. Он заявил, что ему не стыдно за работу правительства, поэтому он готов уйти досрочно. Правда, за отставку Кабмина еще должна проголосовать Верховная Рада.

Чем запомнился премьер-министр Владимир Гройсман, что ему удалось, а что нет на должности главы правительства — разбирался OBOZREVATEL.

Что с реформами

В целом Кабмин Гройсмана запомнился внедрением ряда реформ. Профильные министерства продвигали изменения образования, медицины и пенсионной системы.

Украинское образование построено в рамках принятого Верховной Радой закона. Его главная цель — не только оптимизировать учебное пространство, но и сделать его более качественным. К примеру, с 1 сентября 2018 года был запущен проект новой школы.

Еще в апреле правительство выделило целевую субвенцию на образовательное пространство — 1 млрд грн. На всю новую школу — около 2 млрд грн. Они распределены между регионами одинаково, то есть не так, как было раньше: какую область новоизбранный депутат пролоббировал, туда деньги и ушли.

Владимир Гройсман

Отдельного внимания стоит и реформа здравоохранения Ульяны Супрун. Она проходит в несколько этапов и вызывает неоднозначную реакцию со стороны украинцев.

Среди основных ее нововведений — изменение первичной медицины. Так, украинцы теперь могут получить консультацию у своего семейного врача, а он в случае необходимости направит пациента уже к узкопрофильному специалисту.

Каждый врач получает деньги за конкретного человека: чем больше принял людей, тем больше заработал. Изменения касаются и выдачи лекарств. С 1 апреля рецепты на получение бесплатных медикаментов выдают в электронном формате через систему e-health.

Еще одно нововведение реформы — 56 диагностических процедур станут бесплатными. Речь идет о кампании “Бесплатная диагностика”, которую оплатит Национальная служба здоровья Украины.

С 2020 года могут внедрить систему государственного страхования для людей, которые заболели онкологией. В Кабмине уже определяют перечень видов и стадий рака, от которых зависит размер и количество финансовой помощи для украинцев.

Особое внимание стоит уделить и пенсионной реформе. Согласно закону, в Украине введена накопительная система. Это означает, что часть работающих будет платить дополнительный взнос и при выходе на заслуженный отдых получит вторую пенсию. Специально для этого была разработана схема начисления пенсий. Ее логика проста — чем больше человек проработал (официально), тем больше он и будет получать.

Децентрализация — ключевое достижение Кабмина Гройсмана. Более того, эту реформу положительно воспринимает население Украины. Как сообщил ранее премьер, за три года доходы местных бюджетов в Украине выросли почти в три раза – с 68,6 млрд грн в 2014 году до 192,7 млрд грн в 2017-м. По прогнозам в 2018 году они могут вырасти до рекордных 231 млрд грн, отметил он. А еще заявил, что Кабмин будет поддерживать региональные проекты — строительство дорог, детских садов и модернизацию медицинских учреждений.

Сотрудничество с МВФ и новые тарифы

Запомнился Кабмин Владимира Гройсмана сложными отношениями с МВФ. За три года его управления страной Украина получила несколько траншей от Международного валютного фонда. По 1 миллиарду долларов в сентябре 2016-го и в апреле 2017 года.

В декабре 2018 -го МВФ открыл для Украины еще одну 14-месячную кредитную программу поддержки экономической политики stand-by Arrangement (SBA) общим объемом 3,9 миллиарда долларов. Первый транш — 1,4 млрд долл. получен, остальные консультации по ним будет проводить уже новый Кабмин в конце 2019 года.

Деньги выделялись под определенные условия. Помимо политических — создание Высшего Антикоррупционного Суда и другой антикоррупционной деятельности, было много и непопулярных экономических мер. Это и уменьшение дефицита бюджета, и пресловутое повышение тарифов. А они, в октябре 2017 года выросли на 23,5%.

Эпопея с повышение тянется еще с июля 2017 года. Украина с того времени находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивал на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, могло составить от 30 до 65%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин посчитал такое резкое повышение неоправданным.

Без повышения тарифа на газ Украина рисковала не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватки валюты и замедлению экономического роста. На данный момент, несмотря на экономические и политические проблемы, сотрудничество с Фондом продолжается.

Борьба с контрабандой

В июне 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман объявил войну контрабанде. Кабинет министров Украины совместно с силовыми ведомствами разработал общий план действий, направленный на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

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Среди основных “дырок” на таможне премьер назвал — транспортировку нефти через каналы в нейтральных водах, это обычно делается с помощью танкеров; оформление груза по поддельным документам до применения офшоров для ввоза импорта без растаможки; умышленное снижение импортной стоимости для отдельных товаров и многое другое.

Полицейские получили право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля и пунктах пропуска через государственную границу. Их задача — контролировать работу и находить факты нарушения таможенных правил. За 2017 год благодаря борьбе с незаконными схемами дополнительно в бюджет Украины было привлечено еще 70 миллиардов гривен.

Дороги

Украинские дороги — одна из крупнейших инфраструктурных проблем страны. Общая протяженность автомобильных дорог в Украине — порядка 430 тыс. км. Из них 250 тыс. км — это улично-дорожная сеть в населенных пунктах. За нее отвечают органы местного самоуправления. Еще 123 тыс. км — это дороги местного значения, которые соединяют между собой села, и села с районными центрами.

Дорога Н-31 Дніпро - Решетилівка була побудована ще в 60-х роках та жодного разу нормально не ремонтувалася. Ця траса дуже важлива, адже з’єднує Дніпро, Полтаву та Київ. Тому наш Уряд вирішив побудувати нову міцну цементнобетонну дорогу. #УрядГройсмана #РемонтДоріг #Укравтодор pic.twitter.com/ysiBRA7S1Z — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 октября 2018 г.

К сожалению, полноценно решить ее Кабмин Гройсмана не смог или попросту не успел, да и скандалы с коррупцией при строительстве дорог на местах — не новость. Но определенные успехи в этой сфере все же были.

Последний год правительство активно взялось за разработку программ по строительству бетонных дорог. К примеру, началось строительство новой масштабной дороги Н-31 Днепр — Решетиловка. Эта трасса соединяет Днепр, Полтаву и Киев.

По информации Гройсмана, за последние три года в Украине отремонтировано и построено 6800 км дорог.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог. Принятая на уровне правительства целевая программа предусматривает возобновление и развитие сети автодорог государственного значения и мостов по принципу с запада на восток, поэтапное внедрение долгосрочных контрактов на содержание дорог, завершение объектов незаконченного строительства высокой степени готовности.

Громкие высказывания

Отдельное внимание стоит уделить и высказываниям Владимира Гройсмана на посту премьера. К примеру, вступая в свою должность он пообещал “показать, как надо работать”. На тот момент председатель Верховной Рады Гройсман резко отреагировал на работу чиновников, которые до сих пор были у власти.

“Позор всем тем, кто за 24 года не дал людям жить по-человечески. То, что вы здесь болтаете, это позор… Я вам покажу, что такое управление государством”, — заявил он во время перепалки с народными депутатами от Радикальной партии.

Интересная словесная перепалка произошла в сентябре 2016 года с вице-премьер-министров Геннадием Зубко. Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Гройсман выступал из ложи и передал слово Зубко, который должен был объяснить ситуацию с тушением террикона во Львовской области.

Министр мимо микрофона ответил: "А я тут причем? Есть ГСЧС, есть Минтопэнерго... Я дал поручение ГСЧС".

Гройсман с ответом не замедлил и также мимо микрофона возмущенно заявил: “Ты еще раз так скажешь — я тебя выгоню нах*й отсюда. Ты понял меня, или нет”.

Перепалку показали все телеканалы, Гройсману в итоге пришлось извиниться.

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