Кабмин должен отчитаться о ситуации в сфере ЖКХ, – Кучеренко

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко потребовала, чтобы Кабинет министров отчитался о ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В политсиле также предложили собственный план наведения порядка в отрасли. Такое заявление кандидата в мэры столицы от "Батькивщины", народного депутата Алексея Кучеренко, сделанное им на брифинге в Верховной Раде, было обнародовано на сайте политсилы.

"Нужен отчет правительства за год бездействия и полной безответственности в этой сфере. Мы требуем и хотим увидеть правительство в этом зале", – отметил Кучеренко.

Политик также представил план действий "Батьківщини" в сфере ЖКХ, состоящий из семи пунктов:

Немедленный отчет правительства об итогах года работы в сфере ЖКХ.

Полный публичный аудит тарифов, как на национальном уровне, так и на уровне каждого города и населенного пункта.

Немедленное завершение полного учета потребления коммунальных услуг, прежде всего газа, тепла и других (установление счетчиков).

Создание прозрачного, разумного и справедливого механизма реструктуризации долгов за потребленные услуги.

Немедленное создание эффективной системы защиты потребителей в сфере.

Безотлагательное проведение полного аудита жилого фонда в каждом городе и в стране в целом.

Проведение полномасштабной эффективной государственной программы энергомодернизации, утепления, эффективного использования ресурсов по каждому дому и объекту коммунальной инфраструктуры.

"Главной целью плана "Батьківщини" является выведение отрасли из тупика и установление справедливости для людей. Государство не должно перекладывать на украинцев свои обязанности в сфере модернизации и энергоэффективности жилых домов", – подчеркнул Кучеренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Батьківщина" настаивает на том, чтобы вместо увеличения налоговой нагрузки, власть предоставила реальную поддержку малому бизнесу.