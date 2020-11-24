Кабмин будет предупреждать украинцев об усилении карантина за 7 дней: текст постановления

Постановление Верховной Рады "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению" опубликовали в газете "Голос Украины", оно вступит в силу с 25 ноября 2020 года.

Об этом сообщили на Facebook-странице Верховной Рады Украины. Парламентарии обязали Кабинет министров вводить карантинные ограничения на определенных территориях исключительно при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.

Действие постановления распространяется на запрет:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещение учебных заведений соискателями образования;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере культуры;

прием посетителей в кинотеатрах;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т. п.);

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания.

Для предотвращения распространения COVID-19 правительство вводить на соответствующей территории более одного из указанных мероприятий исключительно при условии обнародования соответствующего решения об этом не позднее чем за семь календарных дней до начала их действия.

Кроме того, правительство не позднее чем за семь календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий должно внести в парламент законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативных последствий в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 ноября, Верховная Рада обязала Кабинет министров заранее предупреждать о введении карантина. За соответствующий проект постановления №4320 "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усиление" проголосовали 303 нардепа.