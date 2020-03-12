Кабмин 41 день не исполнял рекомендации СНБО по борьбе с коронавирусом: раскрыты детали

Совет национальной безопасности и обороны еще 31 января направил Кабинету министров рекомендации по предупреждению распространения коронавируса, которые начали исполняться только с 12 марта.
Копию письма СНБО получило ZN.UA от участников совещания по ситуации с коронавирусом, которое прошло 12 марта у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По информации издания, вокруг этого документа состоялась жесткая дискуссия.
Секретарь СНБО Алексей Данилов
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В письме рекомендуется правительству запретить экспорт медицинских масок, респираторов и других товаров противоэпидемического назначения.
zn.ua
"На совещании обсуждалась также возможность проведения на следующей неделе внеочередного заседания Рады по вопросам коронавируса, в том числе принятие особого закона и внесение соответствующих изменений в ряд законов. Однако не исключено, что Рада пойдет на карантин", – отмечает издание.
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