Кабмин 41 день не исполнял рекомендации СНБО по борьбе с коронавирусом: раскрыты детали

Совет национальной безопасности и обороны еще 31 января направил Кабинету министров рекомендации по предупреждению распространения коронавируса, которые начали исполняться только с 12 марта.

Копию письма СНБО получило ZN.UA от участников совещания по ситуации с коронавирусом, которое прошло 12 марта у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По информации издания, вокруг этого документа состоялась жесткая дискуссия.

Секретарь СНБО Алексей Данилов Facebook СНБО

В письме рекомендуется правительству запретить экспорт медицинских масок, респираторов и других товаров противоэпидемического назначения.

zn.ua

"На совещании обсуждалась также возможность проведения на следующей неделе внеочередного заседания Рады по вопросам коронавируса, в том числе принятие особого закона и внесение соответствующих изменений в ряд законов. Однако не исключено, что Рада пойдет на карантин", – отмечает издание.

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