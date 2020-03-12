Главная Новости
12 марта • обновлено в 18:33
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Кабмин 41 день не исполнял рекомендации СНБО по борьбе с коронавирусом: раскрыты детали

1.9т
Читать материал на украинском

Совет национальной безопасности и обороны еще 31 января направил Кабинету министров рекомендации по предупреждению распространения коронавируса, которые начали исполняться только с 12 марта.

Копию письма СНБО получило ZN.UA от участников совещания по ситуации с коронавирусом, которое прошло 12 марта у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По информации издания, вокруг этого документа состоялась жесткая дискуссия.

Секретарь СНБО Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов

Facebook СНБО

В письме рекомендуется правительству запретить экспорт медицинских масок, респираторов и других товаров противоэпидемического назначения.

Кабмин 41 день не исполнял рекомендации СНБО по борьбе с коронавирусом

zn.ua

"На совещании обсуждалась также возможность проведения на следующей неделе внеочередного заседания Рады по вопросам коронавируса, в том числе принятие особого закона и внесение соответствующих изменений в ряд законов. Однако не исключено, что Рада пойдет на карантин", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персоны
Дмитрий Разумков Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины СНБО вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
19
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги