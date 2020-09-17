Кабинет министров Украины создали 29 лет назад: премьером был Витольд Фокин. Список

Анна Паскевич Политика 08:18, 17.09.2020

Ровно 19 лет назад, 17 сентября 1991 года, был создан первый Кабинет министров Украины. Возглавил его украинский политический деятель, народный депутат Витольд Фокин – ныне первый заместитель главы делегации в ТКГ по Донбассу.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, каким было первое правительство независимой Украины и кто вошел в его состав.

Кабинет министров Украины: история

Правительство УССР было основано законом от 18 апреля 1991 года как высший орган государственного управления УССР, а 17 сентября того же года в Конституции было закреплено название Кабинет министров Украины.

Первым премьер-министром независимой Украины стал Витольд Фокин – политический деятель, народный депутат СССР и Верховной Рады Украины 1-го созыва, ныне – первый заместитель главы делегации в ТКГ по Донбассу.

Витольд Фокин стал первым премьер-министром независимой Украины
Фото: 24 канал

Состав первого Кабинета министров Украины

  • Витольд Фокин – премьер-министр;

  • Николай Голушко – глава Комитета государственной безопасности;

  • Константин Масик – первый вице-премьер-министр;

  • Александр Масельский – вице-премьер-министр;

  • Анатолий Минченко – министр по делам экономики;

  • Виктор Антонов – министр по вопросам оборонного комплекса и конверсии;

  • Александр Ткаченко – министр по вопросам аграрной политики и продовольствия;

  • Владимир Пехота – секретарь Кабинета министров;

  • Владимир Борисовский – министр по вопросам инвестиционной политики и строительного комплекса;

  • Виктор Гладуш – министр по вопросам промышленности и транспорта;

  • Владимир Лановой – министр по вопросам собственности и предпринимательства;

  • Евгений Марчук – министр по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций;

  • Виталий Бойко – министр юстиции;

  • Андрей Василишин – министр внутренних дел;

  • Александр Коваленко – министр финансов;

  • Олег Слепичев – министр торговли;

  • Юрий Спиженко – министр здравоохранения;

  • Валерий Борзов – министр по делам молодежи и спорта;

  • Валерий Самоплавский – министр лесного хозяйства;

  • Анатолий Зленко – министр иностранных дел;

  • Виталий Скляров – министр энергетики и электрификации;

  • Николай Борисенко – министр статистики;

  • Иван Зязюн – министр народного образования;

  • Лариса Хоролец – министр культуры;

  • Георгий Готовчиц – министр по делам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

  • Юрий Щербак – министр охраны окружающей природной среды;

  • Виктор Сальников – министр по делам разгосударствления собственности и демонополизации производства;

  • Валерий Кравченко – министр внешнеэкономических связей;

  • Константин Морозов – министр обороны Украины;

  • Аркадий Ершов – министр социального обеспечения;

  • Григорий Пятаченко – министр финансов Украины;

  • Михаил Каскевич – министр труда;

  • Петр Таланчук – министр образования;

  • Алексей Коваль – глава Государственного таможенного комитета Украины;

  • Валерий Губенко – глава Государственного комитета по делам охраны государственной границы;

  • Владимир Прядко – глава правления Фонда государственного имущества;

  • Василий Ткачук – министр сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фокин заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам. Также он высказался о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. Кроме того, он выразил согласие вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

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