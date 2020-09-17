Кабинет министров Украины создали 29 лет назад: премьером был Витольд Фокин. Список

Ровно 19 лет назад, 17 сентября 1991 года, был создан первый Кабинет министров Украины. Возглавил его украинский политический деятель, народный депутат Витольд Фокин – ныне первый заместитель главы делегации в ТКГ по Донбассу.
OBOZREVATEL предлагает вспомнить, каким было первое правительство независимой Украины и кто вошел в его состав.
Кабинет министров Украины: история
Правительство УССР было основано законом от 18 апреля 1991 года как высший орган государственного управления УССР, а 17 сентября того же года в Конституции было закреплено название Кабинет министров Украины.
Первым премьер-министром независимой Украины стал Витольд Фокин – политический деятель, народный депутат СССР и Верховной Рады Украины 1-го созыва, ныне – первый заместитель главы делегации в ТКГ по Донбассу.
Состав первого Кабинета министров Украины
Витольд Фокин – премьер-министр;
Николай Голушко – глава Комитета государственной безопасности;
Константин Масик – первый вице-премьер-министр;
Александр Масельский – вице-премьер-министр;
Анатолий Минченко – министр по делам экономики;
Виктор Антонов – министр по вопросам оборонного комплекса и конверсии;
Александр Ткаченко – министр по вопросам аграрной политики и продовольствия;
Владимир Пехота – секретарь Кабинета министров;
Владимир Борисовский – министр по вопросам инвестиционной политики и строительного комплекса;
Виктор Гладуш – министр по вопросам промышленности и транспорта;
Владимир Лановой – министр по вопросам собственности и предпринимательства;
Евгений Марчук – министр по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций;
Виталий Бойко – министр юстиции;
Андрей Василишин – министр внутренних дел;
Александр Коваленко – министр финансов;
Олег Слепичев – министр торговли;
Юрий Спиженко – министр здравоохранения;
Валерий Борзов – министр по делам молодежи и спорта;
Валерий Самоплавский – министр лесного хозяйства;
Анатолий Зленко – министр иностранных дел;
Виталий Скляров – министр энергетики и электрификации;
Николай Борисенко – министр статистики;
Иван Зязюн – министр народного образования;
Лариса Хоролец – министр культуры;
Георгий Готовчиц – министр по делам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
Юрий Щербак – министр охраны окружающей природной среды;
Виктор Сальников – министр по делам разгосударствления собственности и демонополизации производства;
Валерий Кравченко – министр внешнеэкономических связей;
Константин Морозов – министр обороны Украины;
Аркадий Ершов – министр социального обеспечения;
Григорий Пятаченко – министр финансов Украины;
Михаил Каскевич – министр труда;
Петр Таланчук – министр образования;
Алексей Коваль – глава Государственного таможенного комитета Украины;
Валерий Губенко – глава Государственного комитета по делам охраны государственной границы;
Владимир Прядко – глава правления Фонда государственного имущества;
Василий Ткачук – министр сельского хозяйства и продовольствия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фокин заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам. Также он высказался о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. Кроме того, он выразил согласие вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.