К Зеленскому на ковер? Судей Высшего совета правосудия вызвали на Банковую

В Администрацию президента "для проведения бесед" 11 июня пригласили трех секретарей Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия – Виктора Шапрана, Николая Худика, Андрея Овсиенко.

Также пригласили члена Третьей дисциплинарной палаты Павла Гречкивского. Об этом сообщил "Главком", ссылаясь на собственные источники в Высшем совете правосудия.

Администрация президента Украины Судебно-юридическая газета

Речь шла о привлечении к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде внесения представления об увольнении с должностей нескольких судей. Однако фамилии этих судей пока неизвестны, сообщили информаторы изданию.

Как известно, Высший совет правосудия (до 2016 Высший совет юстиции) – коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности перед обществом, формирования добродетельного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдения норм Конституции и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отменил указы, которые издал пятый глава государства Петр Порошенко "О назначении членов Высшего совета правосудия".

В отмененных указах речь шла о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

Таким образом, Зеленский снова нарушил украинское законодательство. Кроме того, что нельзя отменять предыдущие указы как такие, которые уже выполнены, указы нынешнего главы государства еще и противоречат закону "О Высшем совете правосудия", отметили активисты.

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