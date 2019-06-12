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К Зеленскому на ковер? Судей Высшего совета правосудия вызвали на Банковую

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В Администрацию президента "для проведения бесед" 11 июня пригласили трех секретарей Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия – Виктора Шапрана, Николая Худика, Андрея Овсиенко.

Также пригласили члена Третьей дисциплинарной палаты Павла Гречкивского. Об этом сообщил "Главком", ссылаясь на собственные источники в Высшем совете правосудия.

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Судебно-юридическая газета

Речь шла о привлечении к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде внесения представления об увольнении с должностей нескольких судей. Однако фамилии этих судей пока неизвестны, сообщили информаторы изданию.

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Как известно, Высший совет правосудия (до 2016 Высший совет юстиции) – коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности перед обществом, формирования добродетельного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдения норм Конституции и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отменил указы, которые издал пятый глава государства Петр Порошенко "О назначении членов Высшего совета правосудия".

В отмененных указах речь шла о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

Таким образом, Зеленский снова нарушил украинское законодательство. Кроме того, что нельзя отменять предыдущие указы как такие, которые уже выполнены, указы нынешнего главы государства еще и противоречат закону "О Высшем совете правосудия", отметили активисты.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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Мельник Василий
Мельник Василий
ВСЕ СУДЫ ВЫСШЕЙ ИНСТАНЦИИ УКРАИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
все, хождение в суды закончилось? Ноги устают или расход бензина на колонну большой?
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Решетников Александр
Решетников Александр
А пущай эти "активисты" свое мнение забьют себе плашмя в задницу. ОБОЗ скоро начнет публиковать мнение бомжей как афторитетное. Уволил Зеленский педрилыных прихвостней законно и в рамках полномочий. Педрило в свое время не церемонился с "драконовскими" законами. Что поделаешь, если сам, падло, стал хуже Яныка..
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