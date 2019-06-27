"К власти пришли дальтоники": Геращенко жестко ответила команде Зеленского

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на критику главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова в адрес украинской делегации в ПАСЕ.

Он негативно высказался о дипломатах из Украины, но ни слова не сказал о российских, которую вернули в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщила на своей странице в Facebook Геращенко.

"Говорят, он будет спикером в будущем созыве ВР. Обратите внимание – ВР, а не Госдумы. Кажется, что к власти в Украине приходят дальтоники, которые путают черное и белое, не умеют замечать очевидное и уметь благодарить тех, кто действительно служил Украине", – подчеркнула она.

Делегация в ПАСЕ Facebook Ирина Геращенко

Также Геращенко поблагодарила ее коллег по ПАСЕ в составе украинской делегации и представителей стран, которые протестовали против возвращения России.

Как писал OBOZREVATEL, 26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав, что вызвало массовый демарш среди стран-участниц.

Партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на возвращение России в эту организацию.

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