К переговорам ТКГ по Донбассу могут привлечь первого премьера Фокина – Кравчук

Кирилл Лютый Политика 21:32, 31.07.2020 Обновлено: 21:35, 31.07.2020

Первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.), 87-летний Витольд Фокин может стать участником украинской делегации в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил первый президент Украины, новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", – рассказал Кравчук.

Леонид Кравчук и Витольд Фокин

Как писал OBOZREVATEL, накануне Кравчук назвал условие, при котором нужно будет менять нынешний формат переговоров.

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