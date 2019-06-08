К партии Вакарчука присоединился еще один известный украинец: кто он

На внеочередные выборы в Верховную Раду от партии украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" идет заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы на официальном сайте. Отмечается, что Рахманин более 30 лет занимается журналистикой, а последние 20 работает в ЗН.

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", – цитирует Рахманина пресс-служба "Голоса".

Святослав Вакарчук goloszmin.org

Помимо работы в "Зеркале недели", он ведет программу "Игра в классику" на телеканале ZIK и "Апокриф" на Радио НВ.

"Он был свидетелем многих ключевых для независимой Украины событий от конституционной ночи в 1996 году до артиллерийских обстрелов на Востоке. Все эти годы сопровождал развитие государства основательной аналитикой – она ​​стала обязательным источником информации для тех, кто хочет ориентироваться в украинской политической ситуации", – сказано в сообщении.

Известно, что до журналистики член "Голоса" успел поработать продавцом в магазине, ночным сторожем, грузчиком, фасовщиком кирпича на комбинате стройматериалов.

Рахманин и Вакарчук goloszmin.org

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