К партии Вакарчука присоединился еще один известный украинец: кто он

На внеочередные выборы в Верховную Раду от партии украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" идет заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин.
Об этом сообщила пресс-служба политсилы на официальном сайте. Отмечается, что Рахманин более 30 лет занимается журналистикой, а последние 20 работает в ЗН.
"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", – цитирует Рахманина пресс-служба "Голоса".
Святослав Вакарчук
goloszmin.org
Помимо работы в "Зеркале недели", он ведет программу "Игра в классику" на телеканале ZIK и "Апокриф" на Радио НВ.
"Он был свидетелем многих ключевых для независимой Украины событий от конституционной ночи в 1996 году до артиллерийских обстрелов на Востоке. Все эти годы сопровождал развитие государства основательной аналитикой – она стала обязательным источником информации для тех, кто хочет ориентироваться в украинской политической ситуации", – сказано в сообщении.
Известно, что до журналистики член "Голоса" успел поработать продавцом в магазине, ночным сторожем, грузчиком, фасовщиком кирпича на комбинате стройматериалов.
Рахманин и Вакарчук
goloszmin.org
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, но перед этим признался, что идет в политику.
Владимир Зеленский, который выиграл президентские выборы, сообщил, что был готов уступить и поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался.
16 мая в Киеве лидер группы "Океан Ельзи" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.
Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проиграет Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.