К команде адвокатов Порошенко присоединился эксперт ЕСПЧ: заявил, что дела политмотивированы

Бывший старший юрист Европейского суда по правам человека, признанный эксперт в области европейского права Грегори Туан Ди Дьйодоне, который присоединился к команде защиты пятого президента Украины, подчеркнул, что дело против Порошенко мотивировано политическими соображениями.

В своем официальном заявлении, которое оказалась в распоряжении OBOZREVATEL, он отметил, что после первого просмотра так называемых дел против Порошенко, пришел к выводу о том, что они политмотивированы.

"Сегодня я имею честь быть одним из адвокатов господина Петра Порошенко, бывшего президента-реформатора и одного из лидеров оппозиции в Украине. После первого изучения элементов его дела и чрезмерных и непоследовательных обвинений, выдвинутых против него, могу без разумных оснований для сомнений утверждать, что нарушенное производство по этому делу напоминает такое, что является в своей основе мотивированное политическими соображениями", – заявил адвокат.

"К такому выводу меня привели обстоятельства беспокойного политического контекста, который существует в Украине с мая 2019 года, отсутствие независимой от нынешнего высшего руководства государства Генеральной прокуратуры, дефицит справедливости в поспешном осуществлении производства против господина Порошенко и разоблачения по результатам телефонного прослушивания от ноября 2019" , – отметил европейский юрист.

Он подчеркнул, что таким образом власть в Украине нарушает многочисленные положения Европейской Конвенции о правах человека и, в частности, нарушение статьи 18 ЕСПЧ, запрещающей использовать политические мотивы для ограничения свобод, статьи 6, пункта 2 (презумпция невиновности) и статьи 5 (право на свободу).

"Как опытный юрист по правам человека, я обеспокоен таким положением дел в Украине и призываю к демократическому развитию в направлении полного и эффективного соблюдения принципов верховенства права", – подчеркнул Грегори Туан Ди Дьйодоне.

Как сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков Грегори Туан будет готовить позицию о запрете политически мотивированных преследований.

"К нашей адвокатской команде подключается авторитетный Страсбургский адвокат Грегори Туан, в прошлом старший юрист ЕСПЧ. Он будет готовить нашу позицию о нарушении ст. 18 Конвенции – запрет политически мотивированных преследований. По его словам, уже сейчас там есть на что обратить внимание суда", – отметил он в Facebook.

Заявление Ильи Новикова

Заявление Ильи Новикова

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Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева 18 июня принял отложить заседание по избранию пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения по делу о якобы нарушения при назначении заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко до 1 июля.