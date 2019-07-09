ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Йолка", страусы, "проффесор": ляпы, которыми "прославился" Янукович

Читать материал на украинском

Беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который довел страну до войны, 9 июля исполнилось 69 лет. Помимо своего бесславного бегства и попытки сдать Украину российским оккупантам он запомнился всем вечными конфузами, которые стали поводом для создания множества забавных мемов и шуток.

OBOZREVATEL собрал для своих читателей подборку самых ярких курьезов Януковича, которые стали неотъемлемой частью его "досье".

Виктор Янукович

Виктор Янукович

Яичная "атака"

В 2004 году в Ивано-Франковске кандидат в президенты Виктор Янукович пережил "яичное покушение" – от брошенного студентом яйца он скорчился и упал. Пиарщики Януковича заявили, что кандидат в президенты попал в реанимацию и впал в "коллаптоидное состояние" из-за попадания в него "тяжелым тупым предметом". Когда правда открылась, Януковича еще долго дразнили "тяжелым тупым предметом".

"Проффесор"

Виктор Янукович допустил знаменитый грамматический "ляп" – перечисляя свои "научные заслуги", написал "проффесор" с двумя "ф". Нелепую ошибку он допустил, заполняя анкету в ЦИК в 2004 году. Примечательно, что помимо нее в документе было найдено еще 11 ошибок.

"Йолка", страусы, "проффесор": ляпы, которыми "прославился" Янукович

Новости
"Заработать на Майдане": куда исчезли сокровища Януковича

Конфеты для Путина

Будучи премьер-министром, Янукович пытался накормить конфетами президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева прямо на трибуне. Тогда Медведев принял угощение, а Путин – отказался. Эпический ролик много лет гулял по сети и был забавно обыгран с дополнениями народного творчества.

Зловещий знак на инаугурации

Вступление Виктора Януковича в должность не обошлось без происшествий. Перед инаугурацией перед Януковичем закрылись двери в Верховную Раду. Многие расценили этот инцидент как тревожный знак – как оказалось позже, не зря.

Роковой венок

Во время возложения цветов к Мемориалу Славы в Киеве из-за сильного ветра с дождем на Януковича упал огромный ритуальный венок. В этом событии многие также увидели плохое предзнаменование.

Новости
Использовал колбасу: раскрыт интимный секрет Януковича

Поэт Чехов, Анна Ахметова и другие литературные "познания"

После вступления в должность президента Янукович прослыл "знатоком" литературы. Сперва он назвал российского писателя Антона Чехова "великим украинским поэтом". Поэтессу Анну Ахматову он величал Анной Ахметовой. Украинского писателя Гулака-Артемовского – Артемовским (возможно, в честь производимого на Донбассе шампанского – Ред.). Одесского писателя Исаака Бабеля перепутал с деятелем немецкого рабочего движения Августом Бебелем. Кроме того, на открытии "Донбасс-Арены" Янукович цитировал поэта Павла Беспощадного, назвав его Павлом Бессмертным. Также президент был замечен в цитировании Ивана Франко.

"Йолка"

Накануне нового 2011 года Янукович объяснял, почему из центра города убрали палаточный городок. После пяти секунд раздумий он не смог вспомнить украинское слово "ялинка" и сказал, что на Майдане установят новогоднюю "йолку".

"Низкообогащенный Иран"

Во время встречи с президентом США Бараком Обамой Виктор Федорович изобрел новый химический элемент – "низкообогащенный Иран".

Новости
"Узнать невозможно!" Подруга Януковича шокировала сеть внешностью

"Увімкни Україну!"

Накануне "Евро-2012" Янукович не смог выговорить лозунг промокампании Украины, которая демонстрировалась на мировых телеканалах – "Увімкни Україну!". Он читал свое выступление по бумажке.

"Я просто поддерживал страусов"

В июне 2015 года Янукович после долгого затишья дал интервью западным СМИ и заявил, что в роскошном поместье "Межигорье" ему принадлежал всего один дом. Бывший президент также заявил, что зоопарк со страусами на территории резиденции – не его собственность. По словам Януковича, он просто "поддерживал этих страусов", которые "просто жили там".

"Остановитесь!" и ручка

Отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону сломал ручку, извиняясь перед украинским народом. Пытаясь скрыть свой гнев, этим жестом он наоборот выдал бушующую в нем злость.

Не менее эпичным стало видео с его истеричным выкриком в адрес украинцев "Остановитесь!" после выборов президента в мае 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в Москве беглый экс-президент Украины Виктор Янукович провел пресс-конференцию на тему "Актуальные вопросы украинской политики". "Легитимный" ответил на вопросы о выборах в Украине, появлении единой Православной церкви, аннексии Крыма Россией и войне на Донбассе.

Зрители заметили, что у Януковича за годы после переезда в РФ заметно изменилась внешность. Так, экс-глава государства показался в очках, он заметно поправился.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Закон Порядок
Закон Порядок
за то Януковощ никогда не выходил к народу бухой или под бутератом.не насывал свой народ выбл@дками кремлевскими,за нос ни кого не дергал, а как вам, например, «автокефалия».За рекламу партий заплатят украинцы. Сколько потратят на "окучивание" избирателей "Мост раздора": Главные вопросы о телемосте с Россией, которого не будет Межсезонье в украинском футболе: "Динамо" нужен Зайц, "Шахтеру" — Агу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel