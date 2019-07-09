"Йолка", страусы, "проффесор": ляпы, которыми "прославился" Янукович

Беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который довел страну до войны, 9 июля исполнилось 69 лет. Помимо своего бесславного бегства и попытки сдать Украину российским оккупантам он запомнился всем вечными конфузами, которые стали поводом для создания множества забавных мемов и шуток.

OBOZREVATEL собрал для своих читателей подборку самых ярких курьезов Януковича, которые стали неотъемлемой частью его "досье".

Виктор Янукович

Яичная "атака"

В 2004 году в Ивано-Франковске кандидат в президенты Виктор Янукович пережил "яичное покушение" – от брошенного студентом яйца он скорчился и упал. Пиарщики Януковича заявили, что кандидат в президенты попал в реанимацию и впал в "коллаптоидное состояние" из-за попадания в него "тяжелым тупым предметом". Когда правда открылась, Януковича еще долго дразнили "тяжелым тупым предметом".

"Проффесор"

Виктор Янукович допустил знаменитый грамматический "ляп" – перечисляя свои "научные заслуги", написал "проффесор" с двумя "ф". Нелепую ошибку он допустил, заполняя анкету в ЦИК в 2004 году. Примечательно, что помимо нее в документе было найдено еще 11 ошибок.

Конфеты для Путина

Будучи премьер-министром, Янукович пытался накормить конфетами президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева прямо на трибуне. Тогда Медведев принял угощение, а Путин – отказался. Эпический ролик много лет гулял по сети и был забавно обыгран с дополнениями народного творчества.

Зловещий знак на инаугурации

Вступление Виктора Януковича в должность не обошлось без происшествий. Перед инаугурацией перед Януковичем закрылись двери в Верховную Раду. Многие расценили этот инцидент как тревожный знак – как оказалось позже, не зря.

Роковой венок

Во время возложения цветов к Мемориалу Славы в Киеве из-за сильного ветра с дождем на Януковича упал огромный ритуальный венок. В этом событии многие также увидели плохое предзнаменование.

Поэт Чехов, Анна Ахметова и другие литературные "познания"

После вступления в должность президента Янукович прослыл "знатоком" литературы. Сперва он назвал российского писателя Антона Чехова "великим украинским поэтом". Поэтессу Анну Ахматову он величал Анной Ахметовой. Украинского писателя Гулака-Артемовского – Артемовским (возможно, в честь производимого на Донбассе шампанского – Ред.). Одесского писателя Исаака Бабеля перепутал с деятелем немецкого рабочего движения Августом Бебелем. Кроме того, на открытии "Донбасс-Арены" Янукович цитировал поэта Павла Беспощадного, назвав его Павлом Бессмертным. Также президент был замечен в цитировании Ивана Франко.

"Йолка"

Накануне нового 2011 года Янукович объяснял, почему из центра города убрали палаточный городок. После пяти секунд раздумий он не смог вспомнить украинское слово "ялинка" и сказал, что на Майдане установят новогоднюю "йолку".

"Низкообогащенный Иран"

Во время встречи с президентом США Бараком Обамой Виктор Федорович изобрел новый химический элемент – "низкообогащенный Иран".

"Увімкни Україну!"

Накануне "Евро-2012" Янукович не смог выговорить лозунг промокампании Украины, которая демонстрировалась на мировых телеканалах – "Увімкни Україну!". Он читал свое выступление по бумажке.

"Я просто поддерживал страусов"

В июне 2015 года Янукович после долгого затишья дал интервью западным СМИ и заявил, что в роскошном поместье "Межигорье" ему принадлежал всего один дом. Бывший президент также заявил, что зоопарк со страусами на территории резиденции – не его собственность. По словам Януковича, он просто "поддерживал этих страусов", которые "просто жили там".

"Остановитесь!" и ручка

Отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону сломал ручку, извиняясь перед украинским народом. Пытаясь скрыть свой гнев, этим жестом он наоборот выдал бушующую в нем злость.

Не менее эпичным стало видео с его истеричным выкриком в адрес украинцев "Остановитесь!" после выборов президента в мае 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в Москве беглый экс-президент Украины Виктор Янукович провел пресс-конференцию на тему "Актуальные вопросы украинской политики". "Легитимный" ответил на вопросы о выборах в Украине, появлении единой Православной церкви, аннексии Крыма Россией и войне на Донбассе.

Зрители заметили, что у Януковича за годы после переезда в РФ заметно изменилась внешность. Так, экс-глава государства показался в очках, он заметно поправился.

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