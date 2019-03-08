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''Джавелины'' заржавеют: в России отреагировали на новое оружие США для Украины

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В России восприняли намерение США предоставить Украине новые снайперские системы как подготовку Киева к оборонительной войне. Однако Вашингтон, как и в случае с Javelin, может ограничить использование нового оружия на Донбассе.

Об этом пишет в статье для РИА Новости российский пропагандист Андрей Бабицкий. По его мнению, "смысл таких поставок остается довольно смутным".

"Если нельзя на Донбассе, то где можно? Какие и чьи танки должны уничтожаться американскими комплексами? Единственный ответ, который приходит в голову, — Америка укрепляет украинскую оборону на случай вторжения российской армии. Но его придется дожидаться очень долго — как бы Javelin не успели за это время проржаветь и выйти из строя", - говорится в статье.

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"Если американцы действительно примут решение о расширении ассортимента систем вооружений за счет включения в него снайперского оружия, то как это скажется на повышении уровня боеспособности Вооруженных сил Украины? Наверное, самым благоприятным образом, но тоже скорее не для войны с "российским агрессором" на Донбассе, а на перспективу отражения нападения", - отмечает автор статьи.

Бабицкий также предположил, что, как и в случае с Javelin, снайперское оружие тоже не попадет на линию фронта – "Вашингтон наложит эмбарго на использование и этой помощи".

''Джавелины'' заржавеют: в России отреагировали на новое оружие США для Украины

vladtime.ru

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтвооруженияВоенная помощь Украине
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, с постоянством, достойным лучшего применения, продолжают скупать военный хлам по всему Миру!!! Ну правильно, нахрена гиперзвук и лазер, когда можно использовать рогатки, катапульты и пращу. Гыгыгы!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
А да, чуть не забыл, главное, нужно объяснить скачущим баранам, что их оружие не имеет аналогов в России)))))))))))))))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Знает кацапье против кого Украина свою армию вооружает. Вот только почему то радости у кацапов не заметно.Заметно что кацапы в свои портки накладывают, надеются что это оружие на фронт не попадет. Зря надеются. Импортные снайпеские винтовки уже на фронте. Об этом Порох за свои бабки еще в прошлом году позаботился. Кацапы ! не сыте, хорошая снайперка 50- го калибра убивает кацапа быстро, почти без мучений. Причем практически независимо от того, куда попадает пуля.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
кило Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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