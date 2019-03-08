''Джавелины'' заржавеют: в России отреагировали на новое оружие США для Украины

В России восприняли намерение США предоставить Украине новые снайперские системы как подготовку Киева к оборонительной войне. Однако Вашингтон, как и в случае с Javelin, может ограничить использование нового оружия на Донбассе.

Об этом пишет в статье для РИА Новости российский пропагандист Андрей Бабицкий. По его мнению, "смысл таких поставок остается довольно смутным".

"Если нельзя на Донбассе, то где можно? Какие и чьи танки должны уничтожаться американскими комплексами? Единственный ответ, который приходит в голову, — Америка укрепляет украинскую оборону на случай вторжения российской армии. Но его придется дожидаться очень долго — как бы Javelin не успели за это время проржаветь и выйти из строя", - говорится в статье.

"Если американцы действительно примут решение о расширении ассортимента систем вооружений за счет включения в него снайперского оружия, то как это скажется на повышении уровня боеспособности Вооруженных сил Украины? Наверное, самым благоприятным образом, но тоже скорее не для войны с "российским агрессором" на Донбассе, а на перспективу отражения нападения", - отмечает автор статьи.

Бабицкий также предположил, что, как и в случае с Javelin, снайперское оружие тоже не попадет на линию фронта – "Вашингтон наложит эмбарго на использование и этой помощи".

vladtime.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

С рекомендацией направить ВСУ новые типы оружия помимо комплексов Javelin выступил в Сенате США главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти. США могут предоставить Украине новые снайперские системы, боеприпасы и системы для военно-морских сил.

Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оборонительного вооруженияиз США и стран НАТО, в том числе дополнительных комплексов летального оружия.

Недавно в Соединенных Штатах предложили новую военно-техническую помощь для Украины, в том числе и для военно-морских сил. Так, военный атташе американского посольства отправил письмо в Минобороны Украины с предложением передачи на вооружение фрегатов.

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