"Извиняться не собираюсь": обматеривший нардепа "слуга народа" обострил скандал

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что не намерен приносить извинения коллеге из "Батьківщини" Алексею Кучеренко, которого он обматерил в Верховной Раде.

Более того, как пишет "Гордон", парламентарий подчеркнул, что ждет извинений от фракции "Батьківщина" за блокирование трибуны.

"Конечно, я не собираюсь приносить извинения. Для начала пускай они извинятся за то, что начудили, – срывали работу Верховной Рады, шумели, ломали микрофоны спикеру Дмитрию Разумкову, блокировали его работу, а потом орали и пытались сорвать работу вице-спикера Руслана Стефанчука", – возмутился Ткаченко.

Ткаченко и Кучеренко

"Это же не просто так произошло на ровном месте. После того, как я попытался успокоить их, Кучеренко отреагировал неадекватно, начал называть нас "малолетними клоунами". Не на ровном месте. Я не подошел к его месту и без причины накричал на него. Это ими была устроена такая провокация. И они получили такую реакцию в ответ", – добавил нардеп.

По словам представителя "Слуги народа", он вступил в перепалку с Кучеренко не ради пиара. "Ну, в итоге такой мужской разговор и состоялся. Он откровенно провоцировал меня и моих коллег. Я, да, ответил эмоционально. Сожалею об этом. Но это не со зла, не специально и точно не ради пиара. Просто в такой момент, когда люди настолько вызывающе себя ведут, все возможно. Так и получилось. Я потерял контроль. Такое, к сожалению, бывает. Пусть полиция рассматривает его заявление. Я готов общаться с полицией. Но приносить извинения с трибуны Верховной Рады я не буду", – подытожил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 февраля народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко устроил матерную перепалку с коллегой из "Батьківщини" Алексеем Кучеренко в зале Верховной Рады.

В ответ Кучеренко подал заявление в полицию на коллегу из "Слуги народа" Максима Ткаченко и заявил, что согласится на мировую, если обидчик публично извинится.

Также он заявил, что расценивает как хулиганство брань в свой адрес от "слуги народа" Ткаченко.

Кроме того выяснилось, что "слуги народа" разбили Кучеренко очки во время матерной перепалки с Ткаченко.

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