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8 февраля • обновлено в 07:37
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"Извиняться не собираюсь": обматеривший нардепа "слуга народа" обострил скандал

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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что не намерен приносить извинения коллеге из "Батьківщини" Алексею Кучеренко, которого он обматерил в Верховной Раде.

Более того, как пишет "Гордон", парламентарий подчеркнул, что ждет извинений от фракции "Батьківщина" за блокирование трибуны.

"Конечно, я не собираюсь приносить извинения. Для начала пускай они извинятся за то, что начудили, – срывали работу Верховной Рады, шумели, ломали микрофоны спикеру Дмитрию Разумкову, блокировали его работу, а потом орали и пытались сорвать работу вице-спикера Руслана Стефанчука", – возмутился Ткаченко.

Ткаченко и Кучеренко

Ткаченко и Кучеренко

"Это же не просто так произошло на ровном месте. После того, как я попытался успокоить их, Кучеренко отреагировал неадекватно, начал называть нас "малолетними клоунами". Не на ровном месте. Я не подошел к его месту и без причины накричал на него. Это ими была устроена такая провокация. И они получили такую реакцию в ответ", – добавил нардеп.

По словам представителя "Слуги народа", он вступил в перепалку с Кучеренко не ради пиара. "Ну, в итоге такой мужской разговор и состоялся. Он откровенно провоцировал меня и моих коллег. Я, да, ответил эмоционально. Сожалею об этом. Но это не со зла, не специально и точно не ради пиара. Просто в такой момент, когда люди настолько вызывающе себя ведут, все возможно. Так и получилось. Я потерял контроль. Такое, к сожалению, бывает. Пусть полиция рассматривает его заявление. Я готов общаться с полицией. Но приносить извинения с трибуны Верховной Рады я не буду", – подытожил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 февраля народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Ткаченко устроил матерную перепалку с коллегой из "Батьківщини" Алексеем Кучеренко в зале Верховной Рады.

  • В ответ Кучеренко подал заявление в полицию на коллегу из "Слуги народа" Максима Ткаченко и заявил, что согласится на мировую, если обидчик публично извинится.

  • Также он заявил, что расценивает как хулиганство брань в свой адрес от "слуги народа" Ткаченко.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Алексей Кучеренко Максим Ткаченко
Теги
Партия Слуга народа ВО Батьківщина
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