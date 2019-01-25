"Извиниться и поцеловать сапог": названы условия дружбы Украины с Россией

Российская Федерация пойдет на компромисс с Украиной только в случае капитуляции последней.

Такое мнение высказал украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире программы "Право на владу". Он подчеркнул, что это стоит учитывать всем кандидатам в президенты, которые обещают наладить отношения с Россией.

"Мне страшно, что у нас в государстве манипулируют вопросами безопасности, говорят о мире, о компромиссе. Могу вас заверить, что никакого компромисса и мира не будет, потому что наш враг – страна-агрессор – этого не хочет. Они хотят компромисса таким образом, чтобы украинский президент, независимо от своей фамилии, приехал в Москву и поцеловал сапог. Чтобы он извинился за то, что мы защищаем свое государство – вот такая цена этого компромисса", - уверен журналист.

Роман Цимбалюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист заявил, что Россия рассчитывает на то, что сможет делегитимизировать избирательный процесс в Украине, списав все на якобы массовые фальсификации.

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