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"Извиниться и поцеловать сапог": названы условия дружбы Украины с Россией

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Российская Федерация пойдет на компромисс с Украиной только в случае капитуляции последней.

Такое мнение высказал украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире программы "Право на владу". Он подчеркнул, что это стоит учитывать всем кандидатам в президенты, которые обещают наладить отношения с Россией.

"Мне страшно, что у нас в государстве манипулируют вопросами безопасности, говорят о мире, о компромиссе. Могу вас заверить, что никакого компромисса и мира не будет, потому что наш враг – страна-агрессор – этого не хочет. Они хотят компромисса таким образом, чтобы украинский президент, независимо от своей фамилии, приехал в Москву и поцеловал сапог. Чтобы он извинился за то, что мы защищаем свое государство – вот такая цена этого компромисса", - уверен журналист.

Новости
''Россиянин, отдавший жизнь за Украину'': Цимбалюк растрогал сеть историей о ''киборге''

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист заявил, что Россия рассчитывает на то, что сможет делегитимизировать избирательный процесс в Украине, списав все на якобы массовые фальсификации.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это просто бред. Никакой дружбы с этой дрянью паРАшей быть не может. Мы ее обязаны уничтожить. С помощью всех стран мира или сами - но другого нам не дано. Пока эта клоака рядом - мы всегда будем под ударом! "Не будет нам покоя - пока жив кацап!" (с)
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Махал Махалыч, так что ты здесь делаешь, вылазь из-под маминой юбки и иди уничтожай!
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
путен может приехать и поцеловать хуй у каждого украинца, это я гарантирую!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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