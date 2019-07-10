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Известный российский журналист внезапно прилетел к Зеленскому: что известно

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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом журналист сообщил в Twitter, опубликовав фото из украинской столицы.

"Киев прекрасный город .Что я в Киеве? Привез личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому. Адресату передали", – сообщил он в своем телеграмм-канале.

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Венедиктов вылетел бы с любой радиостанции с волчьим билетом

Венедиктов отметил, что не был в Киеве уже пять лет. В первый же день своего приезда он отправился гулять по центру города.

Позже Венедиктов добавил, что ему предложили посетить Вышинского в СИЗО.

"Был в СИЗО у Кирилла Вышинского. Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров", – написал он в телеграмм-канале.

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

Twitter

Алексей Венедиктов в Киеве

Алексей Венедиктов в Киеве

Twitter

Алексей Венедиктов в Киеве

Алексей Венедиктов в Киеве

Twitter

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Персоны
Кирилл Вышинский Владимир Зеленский Алексей Венедиктов
Место
Украина Киев
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