Известный российский журналист внезапно прилетел к Зеленскому: что известно

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом журналист сообщил в Twitter, опубликовав фото из украинской столицы.
"Киев прекрасный город .Что я в Киеве? Привез личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому. Адресату передали", – сообщил он в своем телеграмм-канале.
Венедиктов отметил, что не был в Киеве уже пять лет. В первый же день своего приезда он отправился гулять по центру города.
Позже Венедиктов добавил, что ему предложили посетить Вышинского в СИЗО.
"Был в СИЗО у Кирилла Вышинского. Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров", – написал он в телеграмм-канале.
Майдан Незалежности
Алексей Венедиктов в Киеве
Алексей Венедиктов в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Алексей Венедиктов сравнил Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
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