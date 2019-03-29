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Известный певец объяснил, почему проголосует за Гриценко

3.1тЧитать материал на украинском

Лидер известной украинской группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что будет голосовать на предстоящих выборах президента за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

Соответствующий пост певец разместил в Facebook, объяснив, почему принял такое решение.

"Буду голосовать за Гриценко. Уважаю ваше право голосовать за того, за кого вы хотите, даже если этот выбор мне категорически не нравится", – написал Положинский.

Новости
В Одессе демократы поддержали Гриценко как кандидата в президенты Украины

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Александр Положинский

Александр Положинский

rozmova.wordpress.com

Он привел аргументы в пользу своего фаворита на выборах.

1. Программа и риторика Гриценко во многом совпадает с моим видением.

2. Демонстрирует желание и умение объединяться ради интересов Украины. Для меня выбор был бы проще, если бы объединилось больше людей и политсил.

3. Открыто говорит о планах на назначение. Хотя мне лично не все персоналии на предложенные должности нравятся, для меня такая открытость – хороший знак.

4. Единственный из всех кандидатов, которых я рассматривал для себя в качестве потенциально приемлемых вариантов, который по опросам находится в первой пятерке.

5. Этот кандидат представляется мне открытым к диалогу и сотрудничеству с общественными активистами, представителями различных партий, движений и инициатив, а не только с близким окружением.

6. Свои программные обещания подкрепляет подписанием соответствующих документов. Как, например, с Ассоциацией владельцев оружия.

7. Насколько мне известно, за Гриценко собираются голосовать также многие из тех людей, чья точка зрения для меня является близкой и важной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее позицию Гриценко на предстоящих выборах поддержало посольство США в Украине.

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Персоны
Александр ПоложинскийАнатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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