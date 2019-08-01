Израиль захотел стать посредником между Украиной и Россией

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов стать посредником между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста о роли Израиля в конфликте между РФ и Украиной, передает Ukrainian Jewish Encounter.

"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если ты просишь, то я проверю эту опцию (посредника. – Ред.) еще раз", — сказал Нетаньяху.

Беньямин Нетаньяху Фокус

Он отметил, что с такими предложениями к нему обращаются часто и другие страны.

"Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то создам ожидания, которые не смогу выполнить", — сказал премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, который пытался сохранить статус главного "переговорщика" с Кремлем, исключили из Минского процесса.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!