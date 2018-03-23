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Изоляция России: Чубаров указал, как Путин помог Украине

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Президент России Владимир Путин своими действиями помог Украине добиться усиления его изоляции во всем мире.

Об этом заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от БПП Рефат Чубаров.

Как отметил он в интервью "Апострофу", Верховная Рада приняла постановление о признании нелегитимными выборов президента России в аннексированном Крыму и тем самым приблизила новую волну ограничений против Кремля со стороны Запада.

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"Далее следует попробовать подвести Путина ко все большей изоляции. И это не является невозможной задачей. К тому же, если сам Путин в дальнейшем так будет выступать, то это ускорит его изоляцию. В последние две-три недели он нам очень помог", - отметил Чубаров.

Он напомнил, что послание Путина к Федеральному собранию 1 марта, а затем ряд его интервью, где он шантажировал мир, демонстрировал якобы очень мощные виды российского оружия и договорился до того, что "если в этом мире нет места России, то зачем нам такой мир" уже получили ответную реакцию Запада.

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"То есть в этой ситуации Путин сам является фактором, который вносит дополнительное напряжение в отношения между Западом и Россией. Дай Бог, чтобы он так и продолжал. И тогда, возможно, у западных политиков будут больше открываться глаза, они не будут настаивать на диалоге с Путиным, а будут сторонниками более жестких средств давления на Россию", - добавил Чубаров.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Раде был зарегистрирован проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента России и победы на них Владимира Путина.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаХолодная война между Западом и РоссиейСанкции против России
Персоны
Владимир ПутинРефат Чубаров
Место
Украина
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