Изоляция России: Чубаров указал, как Путин помог Украине

Президент России Владимир Путин своими действиями помог Украине добиться усиления его изоляции во всем мире.

Об этом заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от БПП Рефат Чубаров.

Как отметил он в интервью "Апострофу", Верховная Рада приняла постановление о признании нелегитимными выборов президента России в аннексированном Крыму и тем самым приблизила новую волну ограничений против Кремля со стороны Запада.

"Далее следует попробовать подвести Путина ко все большей изоляции. И это не является невозможной задачей. К тому же, если сам Путин в дальнейшем так будет выступать, то это ускорит его изоляцию. В последние две-три недели он нам очень помог", - отметил Чубаров.

Он напомнил, что послание Путина к Федеральному собранию 1 марта, а затем ряд его интервью, где он шантажировал мир, демонстрировал якобы очень мощные виды российского оружия и договорился до того, что "если в этом мире нет места России, то зачем нам такой мир" уже получили ответную реакцию Запада.

"То есть в этой ситуации Путин сам является фактором, который вносит дополнительное напряжение в отношения между Западом и Россией. Дай Бог, чтобы он так и продолжал. И тогда, возможно, у западных политиков будут больше открываться глаза, они не будут настаивать на диалоге с Путиным, а будут сторонниками более жестких средств давления на Россию", - добавил Чубаров.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Раде был зарегистрирован проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента России и победы на них Владимира Путина.