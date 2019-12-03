"Изображает царя": дипломат объяснил, чего Путин ждет от Зеленского

Президент России Владимир Путин, подтвердив готовность к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, изображает из себя "царя, который согласился поговорить с вассалом".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV дипломат Андрей Веселовский, комментируя встречу Зеленского и Путина в рамках "нормандского формата".

"Я думаю, что хотят создать впечатление, что "царь наконец-то согласился поговорить с вассалом". Верный вассал давно его просил, на колени падал и так далее, а теперь царь говорит – ну хорошо. Причем две недели назад говорил – не знаю, может будет встреча, может нет. Потом через неделю – скорее будет, но неофициальная в коридоре. А теперь уже ищут "развязки". Искать "развязки" в коридоре нельзя. Очевидно, надо садиться и серьезно говорить", – сказал дипломат.

Веселовский отметил, что российская сторона чувствует необходимость решить вопросы, которые она сама себе создала – "а это вопросы Донбасса и газового транзита".

"Формально встречается нормандская четверка для того, чтобы говорить про Донбасс... Что касается РФ, то для них важнее газовый вопрос. Донбасс для них – мелочь, они его держат как запугивающий дестабилизирующий элемент для Украины. А деньги, газ и влияние для них намного важней", – пояснил он.

Дипломат также прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в случае уступок со стороны Украины за Россией "не заржавеет".

"Этот блатной жаргон применяется тогда, когда человек хочет показать, что у него ситуация лучше, чем есть на самом деле. "За нами не заржавеет" – это опять-таки с барского плеча", – заявил Веселовский.

"Ситуация с арестом части имущества "Газпрома" на территории Европейского Союза, разных стран. Ситуация с необходимостью заплатить почти 3 млрд долларов, а в перспективе и 12 млрд долларов – она, несомненно, волнует Москву, в первую очередь – президента РФ. Деньги можно найти, для своих людей ввести лишний налог, но прецедент, что Украина их наказала, что они были несправедливы по отношению к Украине – это серьезная политическая пощечина. Они хотят этого избежать, отсюда и вся эта бравада", – считает дипломат.

bbc.com

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