Изменения в Конституцию: Зеленского обвинили в построении "нового СССР"

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Владимир Зеленский предлагаемыми изменениями в Конституцию отменяет демократическую реформу децентрализации и вводит смотрящих и диктатуру.

Об этом она сообщила во время выступления на согласительном совете 16 декабря. По ее словам, внесенные изменения свидетельствуют об отмене народовластия.

"Правящая партия пришла к власти под лозунгами народовластия. Внесенные изменения президентом в Конституцию, которые только сегодня были обнародованы на сайте Верховной Рады, на самом деле свидетельствуют о том, что отменяется европейская модель децентрализации. Вводится система, когда президент вводит "смотрящих", которых называет модным словом "префект", – отметила Геращенко.

Ирина Геращенко обратилась к Раде из-за изменения Зеленским Конституции

Она добавила, что таким образом президент сможет останавливать полномочия мэров и городских советов, а также по представлению префекта назначать "государственных уполномоченных".

"Такие действия – это никакое не народовластия. Очевидно, что постсоветские люди пытаются вернуться в New USSR", – подчеркнула парламентарий.

Геращенко отметила, что "Евросолидарность" будет этому противостоять.

По словам депутата, команда пятого президента Петра Порошенко все изменения в Конституцию обсуждала на конституционном совете, куда входили эксперты и представители всех фракций.

"А сейчас в зал вносят изменения в Конституцию, которые никто не видел и неизвестно кто их писал и согласовывал", – сказала Геращенко.

Как писал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали законопроект президента Владимира Зеленского, которым он вносит изменения в Конституцию относительно децентрализации.

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