Изменения в Конституцию: Зеленского обвинили в построении "нового СССР"

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Владимир Зеленский предлагаемыми изменениями в Конституцию отменяет демократическую реформу децентрализации и вводит смотрящих и диктатуру.
Об этом она сообщила во время выступления на согласительном совете 16 декабря. По ее словам, внесенные изменения свидетельствуют об отмене народовластия.
"Правящая партия пришла к власти под лозунгами народовластия. Внесенные изменения президентом в Конституцию, которые только сегодня были обнародованы на сайте Верховной Рады, на самом деле свидетельствуют о том, что отменяется европейская модель децентрализации. Вводится система, когда президент вводит "смотрящих", которых называет модным словом "префект", – отметила Геращенко.
Ирина Геращенко обратилась к Раде из-за изменения Зеленским Конституции
Она добавила, что таким образом президент сможет останавливать полномочия мэров и городских советов, а также по представлению префекта назначать "государственных уполномоченных".
"Такие действия – это никакое не народовластия. Очевидно, что постсоветские люди пытаются вернуться в New USSR", – подчеркнула парламентарий.
Геращенко отметила, что "Евросолидарность" будет этому противостоять.
По словам депутата, команда пятого президента Петра Порошенко все изменения в Конституцию обсуждала на конституционном совете, куда входили эксперты и представители всех фракций.
"А сейчас в зал вносят изменения в Конституцию, которые никто не видел и неизвестно кто их писал и согласовывал", – сказала Геращенко.
Как писал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали законопроект президента Владимира Зеленского, которым он вносит изменения в Конституцию относительно децентрализации.
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