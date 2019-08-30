Изменения в Конституцию: Зеленский внес в Раду нашумевший законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 человек.

Об этом сказано в законопроекте №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы)".

Глава государства предлагает урезать количество нардепов до 300, которые также будут избираться на пять лет. При этом с текста Конституции исчезает формулировка "которые избираются на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования".

"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" в текущей редакции – Ред.), который на день выборов достиг двадцати одного года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" в нынешней редакции Конституции – Ред)", – так Зеленский предлагает изменить текст закона.

При этом народные избранники должны владеть государственным языком.

Согласно законопроекту не сможет стать нардепом украинец, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, или если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

Владимир Зеленский

В ст. 77 Конституции предлагается закрепить, что Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

Отметим, если закон примут, то он начнет действовать после выборов нового состава Верховной Рады. То есть в следующую Раду могут войти 300 нардепов путем пропорционального голосования.

Документ определен президентом как неотложный.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины получила законопроект о процедуре импичмента президента.

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