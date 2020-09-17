Изменения в бюджете и лекарства по интернету: главные решения Рады 17 сентября

В четверг, 17 сентября, Верховная Рада Украины собралась на очередное пленарное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон о госбюджете и разрешить торговлю лекарствами через интернет.

Всего в повестку дня включено более 50 вопросов, которые опубликованы на сайте парламента.

Первым делом нардепы начнут рассматривать проект закона "О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №3690. Документ предлагает предоставить государственные гарантии по решению Кабинета Министров Украины для "обеспечения выполнения долговых обязательств субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, что осуществляет деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии в Украине перед международными финансовыми организациями для поддержки его ликвидности и устойчивости работы".

Также на рассмотрение вынесен проект изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений) №3991. Авторы документа полагают, что его внедрение улучшит состояние ряда автомобильных дорог общего пользования, а также позволит восстановить аварийные мостовые сооружения.

Одним из важных будет законопроект "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами" №3615-1. Документ предусматривает торговлю лекарствами через интернет, за исключением отдельных категорий лекарств.

В законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины "О противоминную деятельность в Украине" №2618 предлагается создать условия для построения эффективной системы противоминной деятельности по упрощенной вертикалью управления и координации в этой сфере и без необходимости расходования дополнительных средств из Госбюджета.

В проекте закона "О разведке" №2415д говорится, что будет определен круг должностных лиц, которые будут иметь доступ к разведданным, социальные и юридические гарантии для сотрудников разведывательных органов. Также документ определяет, какие структуры занимаются разведкой, кто ими управляет, кому они подчиняются и каким образом в них осуществляется гражданский контроль и т.д.

Законопроект №2551-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" вводит запрет на распространение пластиковых пакетов с 1 января 2022 года. Также вводятся штрафы за нарушения закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября Верховная Рада провалила голосование за закон об образовании и запретила забирать жилье за долги по ипотеке.