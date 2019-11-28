"Измена украинской армии!" "ЕС" обратилась в СБУ из-за заявлений Оржеля о российском газе

Партия "Европейская солидарность" обратилась в СБУ с заявлением о совершении уголовного преступления министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем после его высказываний о возобновлении прямых закупок газа в России.

Полный текст заявления опубликован на сайте "ЕС". В партии отметили, что Оржель во время презентации запланированных на 2019-2020 годы перемен в сфере энергетики и экологии "To do list" в Киеве сообщил о том, что в правительстве могут разработать механизм реализации прямых поставок газа из России в Украину. Еще ранее он заявлял о том, что прямые поставки газа в Украину возможны с Российской Федерации на рыночных условиях.

"Как известно, в восстановлении закупки Украиной природного газа в России настаивает президент России Владимир Путин. Поэтому инциативы и заявления Оржеля отражают позицию высшего руководства страны-агрессора и способствуют подрывной деятельности РФ против Украины", - говорится в заявлении партии.

"ЕС" обратилась в СБУ из-за заявления Оржеля о российском газе

Парламентарии заявили, что объявленные министром заявления о возобновлении прямых закупок газа из России является серьезной угрозой национальной безопасности нашего государства и могут содержать элементы государственной измены, когда Украину сознательно делают зависимой от страны-агрессора.

"Украина в течение четырех лет не покупает газ у России. Именно из-за газового шантажа России в 1997-м году Украина согласилась на раздел Черноморского флота и базирования российских кораблей в Севастополе.

Именно в погоне за газовой скидкой в 2010 году Украина согласилась на позорные Харьковские соглашения и пролонгировала пребывания российского флота в Крыму. Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной на Донбассе. Зависимость от российского газа – это угроза самой независимости Украины.

Это измена украинской армии и воинам, которые ежедневно защищают наш суверенитет и территориальную целостность. Теперь Украину решили сдать энергетически и экономически. Получение газовой независимости стало одним из самых стратегических достижений и ударом по интересам Москвы", - заявили в "ЕС".

По мнению нардепов, так называемый "дешевый газ" – это механизм российского политического давления, разрушение системы национальной безопасности Украины, угроза потери суверенитета, а также источник колоссальной коррупции.

Партия потребовала от СБУ принять заявление и в течение 24 часов внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований; начать расследование уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Также предоставить документ, подтверждающий принятие этого заявления и его регистрации в Едином реестре досудебных расследований, а по окончании предварительного расследования материалы дела направить в суд.

Как писал OBOZREVATEL:

Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией состоится в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и с помощью видеосвязи.

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