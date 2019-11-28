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29 ноября • обновлено в 12:29
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"Измена украинской армии!" "ЕС" обратилась в СБУ из-за заявлений Оржеля о российском газе

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Партия "Европейская солидарность" обратилась в СБУ с заявлением о совершении уголовного преступления министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем после его высказываний о возобновлении прямых закупок газа в России.

Полный текст заявления опубликован на сайте "ЕС". В партии отметили, что Оржель во время презентации запланированных на 2019-2020 годы перемен в сфере энергетики и экологии "To do list" в Киеве сообщил о том, что в правительстве могут разработать механизм реализации прямых поставок газа из России в Украину. Еще ранее он заявлял о том, что прямые поставки газа в Украину возможны с Российской Федерации на рыночных условиях.

"Как известно, в восстановлении закупки Украиной природного газа в России настаивает президент России Владимир Путин. Поэтому инциативы и заявления Оржеля отражают позицию высшего руководства страны-агрессора и способствуют подрывной деятельности РФ против Украины", - говорится в заявлении партии.

"ЕС" обратилась в СБУ из-за заявления Оржеля о российском газе

"ЕС" обратилась в СБУ из-за заявления Оржеля о российском газе

Парламентарии заявили, что объявленные министром заявления о возобновлении прямых закупок газа из России является серьезной угрозой национальной безопасности нашего государства и могут содержать элементы государственной измены, когда Украину сознательно делают зависимой от страны-агрессора.

"Украина в течение четырех лет не покупает газ у России. Именно из-за газового шантажа России в 1997-м году Украина согласилась на раздел Черноморского флота и базирования российских кораблей в Севастополе.

Именно в погоне за газовой скидкой в 2010 году Украина согласилась на позорные Харьковские соглашения и пролонгировала пребывания российского флота в Крыму. Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной на Донбассе. Зависимость от российского газа – это угроза самой независимости Украины.

Это измена украинской армии и воинам, которые ежедневно защищают наш суверенитет и территориальную целостность. Теперь Украину решили сдать энергетически и экономически. Получение газовой независимости стало одним из самых стратегических достижений и ударом по интересам Москвы", - заявили в "ЕС".

По мнению нардепов, так называемый "дешевый газ" – это механизм российского политического давления, разрушение системы национальной безопасности Украины, угроза потери суверенитета, а также источник колоссальной коррупции.

Партия потребовала от СБУ принять заявление и в течение 24 часов внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований; начать расследование уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Также предоставить документ, подтверждающий принятие этого заявления и его регистрации в Едином реестре досудебных расследований, а по окончании предварительного расследования материалы дела направить в суд.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией состоится в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и с помощью видеосвязи.

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Автор
Глеб Иванов
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А если Путин скажет не сажайте или помилуйте Порошенко, то значит шоколадный сядет?
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Когда они перестанут дурь курить? 4 года назад мы отказались от газа агрессора, 4 года население уже на платит за газ 1,2 грн, а платит больше 8 грн. Посадите Оржеля, он пытается надуть весь украинский народ))))))))) Ну как же тут без Путина не обошлось, я скажу больше, он лично Оржелю дал приказ газ дешево покупать))))) Неужели это еще кто-то хавает))))))
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nic nic_
nic nic_
Раз ольгинские индикаторы завыли,значит все правильно.
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