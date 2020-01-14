"Издержки турборежима": в изменениях в Конситуцию по децентрализации заметили несоответствие

Законопроект №2598 об изменениях в Конституцию в части децентрализации внесли в Верховную Раду без замечаний общественности.

Как отметил на своей странице в Facebook политик, нардеп VIII созыва Александр Черненко, дело в том, что якобы изменения были отражены лишь в сравнительной таблице, которую все начали анализировать. В тексте же самого законопроекта остались положения из предыдущего. В таком виде его и зарегистрировали.

Поскольку депутаты голосуют за сам законопроект, а таблица – это лишь приложение, то изменений по сравнению с предыдущей версией предложено не было. Политик напомнил, что законопроект в таком виде (когда текст не соответствует сравнительной таблице) уже поддержал Комитет по вопросам местного самоуправления. На очереди Комитет правовой политики.

В изменениях к Конситуции по децентрализации заметили несоответствие

"Я не думаю, что в этом был какой-то злой умысел. Скорее всего – это издержки турборежима, или другими словами – системный управленческий кризис в государстве.

Что теперь? По хорошему – нужно по-новому перевносить законопроект. Но тогда нужно оставить 14 дней на подачу альтернативного, а значит на этой неделе отправлять в Конституционный Суд нельзя", – написал Черненко.

По его словам, это, в свою очередь, ломает схему, по которой КС до 23 января уже даст заключение, 24 января – ВР голосует 226 голосов. И на следующей сессии в феврале-марте 300 голосов.

"Чтобы Зеленскому было что привезти Путину на Нормандию. И вот эта прекрасная схема ломается через обычный бардак в Офисе президента. Но я думаю, что вопреки регламенту и процедурам заменят текст зп на сайте и скажут, что так и было", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL, более полсотни лидеров местного самоуправления и экспертов сделали совместное заявление об угрозах, которые содержатся в проектах изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, и призвали депутатов не голосовать за него.

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