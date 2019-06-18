Избирательный кодекс: Парубий призвал срочно принять исторический документ

Верховная Рада Украины на этой неделе должна ускорить рассмотрение поправок к новому Избирательному кодексу.

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время согласительного совета 18 июня. Он рассчитывает, что парламентарии примут законопроект во втором чтении.

"На этой неделе мы продолжим рассмотрение правок, вы знаете, их большое количество - более 4000", - сказал он.

Парубий подчеркнул, что надеется на понимание всех народных депутатов и на докладчика - нардепа (БПП) Александра Черненко.

Андрей Парубий Delo.ua

Также он высказался за проведение презентации Избирательного кодекса. "Много мифов и непонимания, и много искривленной информации об Избирательном кодексе. Я считаю, что нам необходимо будет сделать большую презентацию и пояснить и обществу, и, наверное, многим народным депутатам, собственно преимущества Избирательному кодексу", - заключил спикер.

Он пояснил также, что согласно кодексу, граждане Украины будут иметь возможность голосовать не только за политическую силу, а еще и самостоятельно определять, кто из кандидатов от этой силы может быть в парламенте и может представлять их интересы.

"И хочу уверенно сказать: и для сторонников пропорциональной системы, и для сторонников мажоритарной системы Избирательный кодекс является оптимальной системой выборов", – отметил спикер Рады.

"Фактически мы сможем объединить и партийную структуру, и партийные симпатии... Совместить с желанием людей выбрать тех народных депутатов, кого граждане считают наиболее достойными исполнять их обязанности", – подытожил Парубий.

Напомним, в первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по конституционному праву заявил, что, если депутаты погонятся за "хайпом" и во время рассмотрения проекта нового Избирательного кодекса начнут вносить правки на ходу – принятые законы могут оказаться недееспособными.

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