Избирательный кодекс изменят перед местными выборами: в Раде показали новый бюллетень

Профильный комитет Верховной Рады поддержал правки для внесения в Избирательный кодекс, где были утверждена новая форма избирательного бюллетеня на местных выборах.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин, опубликовав фото бюллетеня для голосования.

"На местных выборах осенью будет работать новая система выборов по открытым спискам. В нее по каждому округу от партии баллотируется несколько кандидатов и вы можете выбрать конкретного кандидата от партии (правая часть бюллетеня). Выбранная комитетом форма бюллетеня поможет избирателю легко сориентироваться в новой системе и выбрать кандидата, которому он доверяет, и минимизирует возможные ошибки", – пояснил политик.

Гурин отметил, что новый бюллетень позволит избирателю выбирать не только партию, но кандидата, который проявил себя как наиболее активный политик.

"Форма бюллетеня сильно повлияет на состав местных советов по всей стране… А еще бюллетень благодаря компоновки в столбце занимает меньше места, чем обычный бюллетень, к которому мы привыкли", – сказал депутат.

Бюллетень Facebook\Дмитрий Гурин

Также в Избирательном кодексе уменьшат барьер для участия кандидатов в рейтинговании – с 25% до 5%.

"Например, партия на выборах в Киевсовет поставила на первое место по округу (правая часть бюллетеня) кандидата Николая, который решил ничего во время предвыборной не делать и за него лично проголосовали 50 избирателей. А вот кандидатку Елену поставили на 5 место, но она провела суперуспешную кампанию и собрала за себя 1000 голосов – но это только 20% от цены мандата, до 25% она не дотянула (1250 голосов). При барьере 25% Лена не участвует в рейтинговании (ведь набрала 20%) – и в совет входит Николай, который ничего не делал и собрал 50 голосов, однако кум его поставил на первое место в окружном списке. При барьере 5% депутатом станет Елена, которая провела эффективную избирательную кампанию и собрала 1000 голосов!" – объяснил Гурин.

Нардеп подчеркнул, что барьер 25% преодолеть технически невозможно, ведь это махинации и закрытые списки, а 5% – открытые списки.

"Открытые списки приведут к реальной острой конкуренции между кандидатами, вместо того, чтобы партии просто продали места в списках, а кандидаты расслабили булки", – подытожил Гурин.

Facebook\Дмитрий Гурин

Facebook\Дмитрий Гурин

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