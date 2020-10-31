Избиратели Лозинского оправдали его за убийство, так как "делает много добра". Видео

Жители Подвысоцкой объединенной территориальной общины Кировоградской области рассказали, почему выбрали председателем ОТО осужденного за убийство бывшего народного депутата Виктора Лозинского.

Как говорится в сюжете BIHUS info, журналист поехал в Подвысокое, где спросил об отношении людей к преступлению Лозинского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Такой диалог состоялся с одним из местных жителей:

– Мне странно, что выбрали Лозинского.

– А чего? Вы знаете, сколько Лозинский здесь сделал.

– Мы знаем, что он человека убил.

– Да что вы... И другие убивали... Это такое. Он сколько сделал добра для людей, и люди за ним пошли. Машину скорой взял, садик сделал, клуб делал, больницу делал, школу делал. Людям пожилым дрова дает... Он не для себя делает, а для людей.

Другая женщина тоже сказала, что не видит в убийстве человека Лозинским ничего крамольного.

"А сколько у вас там в Киеве убивают депутаты людей, машинами насмерть сбивают", – подчеркнула она.

На замечание, что Лозинский охотился на человека, женщина ответила, что никто на самом деле не знает, действительно ли он охотился умышленно.

"Как на охоту ходят, то случайности всякие есть", – отметила жительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат VI созыва Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за убийство, победил на местных выборах председателя Подвысоцкой объединенной территориальной общины рядом с местом трагедии. Он шел на выборы как самовыдвиженец.

OBOZREVATEL рассказывал детали этого дела и как бывший нардеп победил в выборах в то время, когда должен был отбывать наказание за совершенное преступление.

Также OBOZREVATEL разбирался, почему люди в Подвысоком и близлежащих селах шли и отдавали свои голоса за Лозинского, который уже показал, чего ему стоит жизнь каждого из его нынешних избирателей.