С первого августа фактически стартует избирательная кампания. Социология показывает, что правящая политсила с треском провалит выборы. И этому есть понятное объяснение.

В прошлом году произошла перезагрузка центрального уровня власти. Когда избиратели голосовали за новых лиц - Зеленского или Вакарчука с единственной целью - сместить старых. Избиратели были не за новых, а против старых.

Сейчас атмосфера в обществе изменилась. Люди будут голосовать преимущественно за действующих мэров и лидеров громад. Не за новых лиц, а за эффективных. И без разницы, сколько им лет, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят и что там у них с репутацией.

Социологи подтверждают, что избирателя уже тошнит от словосочетания "новые лица". В обществе запрос на зрелость и профессионализм.

У Зеленского был шанс победить на местных выборах - при одном условии: если бы он наладил взаимоотношения с прочными местными элитами. Но он сделал все с точностью наоборот.

Последние законы о "децентрализации" говорят, что проходит планомерная централизация власти и снижение роли местных громад. Доходит до смешного, такое ощущение что вскоре Офис президента начнёт решать вопросы ремонта дорог во дворах многоэтажек.

Соответственно, ключевым вопросом местных выборов будет не выбор между новыми и старыми элитами. А выбор между централизацией и местным самоуправлением. Выбор между Зеленским и лидерами громад на местах. Президент за год так и не понял, что местная власть, которую избирают люди на местах, не является его вертикалью.

При таком положении дел я не вижу смысла, чтобы правящая партия заходила в местные органы власти. У президента есть парламентское большинство, Кабмин, губернаторы, призванные следить за соблюдением Конституции и законности действий местных властей. В будущем у президента появится возможность назначать ещё и префектов.

А города и громады это не его зона ответственности. И поэтому если Зеленский не хочет с треском проиграть местные выборы, то самым эффективным и мудрым решением для президента, было бы не участвовать в местных выборах своей политсилой. А попытаться заново сформировать партнёрские отношения между центром и регионами. Хотя после негативного результата на выборах, а также ежедневных приветов от силовиков, сделать это будет гораздо сложнее.