Избиение нардепа Заславского под Житомиром: в "Слуге" раскрыли детали ЧП

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Заславского действительно избили на автозаправке возле села Заричаны Житомирской области.

Эту информацию подтвердила hromadske заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Юрий Заславский

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. На улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", – отметила она.

По словам нардепа, Заславский не знает человека, который его ударил.

"Похоже на бытовой конфликт", – считает Кравчук.

Она добавила, что Заславский написал заявление в полицию.

Как писал OBOZREVATEL, в ходе драки 38-летний нардеп упал на землю и потерял сознание. Он получил травмы – ссадины и царапины лица, но от госпитализации отказался.

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