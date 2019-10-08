Написать этот блох меня подвигла ситуация дежавю. Ровно шесть лет назад я написал в своем ФСБуке:

"Основной урок истории заключается в том, что никто никогда не извлекает уроков из истории."©

Те представители правящего класса, которые не считают себя ответственными за привлечение инвестиций, создание рабочих мест и рост общего блага нации, а заняты исключительно личным обогащением, должны помнить уроки истории.

Томас Карлейль, известный английский историк XIX века, в своем фундаментальном труде "Французская Революция. История", описывая предреволюционный период правления Людовика XVI, назвал его "бумажным".

Бумажным потому, что внешне этот период ознаменовался торжеством эпохи Просвещения, еще были живы многие столпы, такие как Дидро, Вольтер, Бомарше и другие. Еще в многочисленных салонах и кружках вели умные и либеральные разговоры, еще проходило мощное движение в поддержку революционных веяний в Северной Америке. Но финансы уже вовсю пели романсы.

За внешним лоском накапливалась слепая ярость многомиллионной массы голодных и обездоленных. Их протест подавлялся и не замечался, но он не исчезал, он копился. Так часто бывает в истории, вроде бы все тихо и пристойно, а потом вдруг бах…

И ничего хорошего в этом "бах" не бывает, больше кровь и страдание. Многих и многих.

Применительно к текущей ситуации в Украине это один в один. Движущей силой бунта станет далеко не оппозиция с её гламурной узницей (имелась в виду ЮВТ), признаем прямо — Жанна Д'Арк из неё никакая.

Движущей и эффективной силой станут мужчины возраста 40+, которые внезапно, подобно озарению, осознают, что ехать за море искать счастья — поздно, а дома ни достойно оплачиваемая работа, ни тем более пенсия — не светят.

Когда "чернобыльцы" и "афганцы", лишившись вполне законных выплат, пошли на штурм Верховной Рады — это было лишь предтеча.

Когда 40-летние и 50-летние мужчины мобилизуются, бросят питие пива, поскольку и оно станет недоступным, вспомнят то, чему их учили а армии и на военных кафедрах — вот тогда держитесь.

Боевая песня у этих отрядов уже есть. Узнаёте?

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому,

Чорне море ще всміхнеться, дід-Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні — доленька наспіє.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду."

Полностью оправдавшееся до-майданное вангование. Судя по всему, история, выйдя на новый виток, повторяется.

Текст ниже написан три года назад, но, по-прежнему, актуален. Возможно, даже более актуален, чем тогда.

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"Как оказалось, вместо того, чтобы бороться с контрреволюцией, Порошенко и блок его имени в парламенте успешно ее возглавили. Все "реформы" в Украине делаются по принципу: шаг вперед, два шага назад.

Эта имитация "жизни по-новому" имеет свои физические пределы. Запад перед тем, как выдавать кредиты, требует конкретных шагов по слому феодально-олигархической системы, которую олицетворяет Порошенко.

Украинская власть даже принимает какие-то карго законы, которая потом сама же успешно саботирует. За примерами ходить далеко не надо — возьмите хотя бы то же самое е-декларирование.

На днях Львовский горсовет откупился от претензий участников АТО на обещанную землю тем, что выплатил им по 100 тыс гривен. Мэр Львова Садовой порекомендовал внедрить эту практику по всей Украине сам того не понимая, что этим он лишь подтверждает в очередной раз суть феодально-олигархического строя в Украине.

Когда два года назад Порошенко выступал перед сенаторами и конгрессменами США и говорил, что "в Украине уже есть демократия, не нужно ее здесь строить, а нужно лишь ей помочь оружием", то он лукавил. Попросту говоря – врал. Сенаторы и конгрессмены хлопали в ладоши, но это ничего не значит. Они, таким образом, лишь подтверждали, что спич Порошенко написан умело, да и его ораторское искусство на высоте. Не более того – оружия ему так и не дали.

Не дали, потому что в Украине никакой демократией и не пахнет. В Украине гибридный постсовковый феодальный режим со слабыми вкраплениями демократии, функционирующий в сословном обществе. Массу доказательств тому, что это именно так, вы видите и ощущаете каждый день.

Возьмем, к примеру, снабжение армии. Сейчас идет война и, казалось бы, что все усилия государства должны быть мобилизованы и направлены на обеспечение своих воинов всем самым необходимым. Не тут-то было. Волонтеры по-прежнему востребованы ничуть не меньше, чем в начале войны на Донбассе.

Вся картина выглядит дико для любой демократической страны. Но не для феодально-сословной, в которой рыцари сами покупали себе латы и все необходимое для защиты своего суверена.

В Украине 21 века, как в средние века, воины идут на войну, экипируясь за собственный счет и/или за счет друзей/волонтеров. Как в средние века, воинам, отличившимся в боях, обещали давать земельные наделы. Тем, кто останется в живых.

Гибридность такого режима имеет свои риски. Когда армия обеспечивает себя сама, то потом, когда она возвращается с войны, — сметает всех тех политиканов, которые ее предали и отправили воевать голыми и босыми. К власти может прийти настоящая военная хунта. И именно поэтому президент Обама отказал Порошенко в современных вооружениях".

Что изменилось за эти годы в Украине? Многое по форме и ничего по сути.

Проблема Зеленского и его команды в том, что те 73%, которые спихнули с себя на него ответственность за собственное будущее, ничего не решают. Я писал о наступившем застое времен #Зе.

Очередной виток истории всегда определяют пассионарии, которых мало, но у них есть инициатива, визия будущего и решимость действовать даже радикально, если того требует ситуация. Эта формула работает во все времена, у всех народов.

У Зеленского нет штыков, настроенных по-боевому, и это факт. Причем, важно не только количество, но и качество бойцов, с которым у #Зе явные проблемы. Ну, не спартанцами он себя окружил, не спартанцами. Как справедливо подметил Михаил Подоляк: "Хуже только то, что он искренне верит, что все его ребята безбожно гениальны, и что они вытянут игру, и что их хаят напрасно".

Мудрость на каждый день гласит: глупо бояться выглядеть глупцом; бояться следует им быть. Власть — капризная штука — легко даруется, но так же легко отнимается.

Судя по всему, зреют условия для сценария, описанного четыре года назад. Победа #Зе была лишь отсрочкой.

Смотрите в корень: выборы, на которых Зеленский многократно одержал блестящие победы, — это инструмент, который придает устойчивость развитию демократиям. Но демократия — это строгое следование процедуре, верховенство права и рыночная экономика. В Украине и близко нет ни верховенства права, ни рыночной экономики. Именно поэтому демократия и строгое следование процедуре в такой среде обречены.

По-видимому, все-же невозможно перепрыгнуть из олигархического феодализма в демократию, минуя диктатуру. Впрочем, нам всем ещё предстоит в этом убедиться.

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