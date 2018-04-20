"Избавились от Крыма, пролили кровь на Донбассе": Янукович написал письмо власти Украины

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович написал открытое обращение к власти Украины, обвинив в сдаче Крыма и кровопролитии на Донбассе.

Письмо на своей странице в Facebook обнародовал пресс-секретарь старшего сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

Януковича также заявил о незаконном решении Оболонского суда о завершении судебных слушаний.

"Суд очень спешит, потому что правда, сказанная свидетелями по делу, может сильно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, на которых Порошенко и его окружение мечтают назначить себя победителями", - говорится в письме Януковича, опубликованном на странице Кирасира в Facebook.

Янукович заявил, что нынешний режим держится на лживых историях и мифах о "мирном Майдане", о "кровавом диктаторе" и "сепаратистах Донбасса".

"А правда в том, что ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыма, а затем пролили кровь тысяч украинцев на Донбассе - регионе, который не признал их", - заявил беглый экс-президент.

Янукович добавил, что теперь в Украине судят не его, миллионы украинцев, которые за него голосовали, а также тех, кто был против Майдана. Также он припугнул власть Украины гневом народа.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Добкин рассказал о планах Януковича перед побегом.