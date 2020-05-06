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6 мая • обновлено в 22:57
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Из-за жены: Рябошапка раскрыл детали дела против него

4.8т
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Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дело, которое возбуждено против него Специализированной антикоррупционной прокуратурой, относительно недостоверного декларирования, является бесперспективным.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу". Он напомнил, что ранее САП отказывалась ее регистрировать. По его убеждению, речь идет якобы о заявлении "оскорбленного уволенного прокурора Андрея Шевченко".

"Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и который мы еще долго будем выплачивать. Эту историю уже десятки раз СМИ обсуждали, и я ее десятки раз объяснял", – добавил Рябошапка.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

РБК-Украина

"Дело бесперспективное, поэтому САП отказалась его регистрировать, но через ВАКС обязали прокуроров зарегистрировать производства и проверить информацию", – заявил Рябошапка.

Отметим, заявитель указал на различия в данных деклараций чиновника за 2017 и 2018 год. Он предположил, что Рябошапка мог скрыть выплату кредита за имущество во Франции. Экс-генпрокурор указал в декларациях 2015-2018 годов имущество во Франции и отметил, что выплачивает за него кредит. В декларации за 2018 указано, что по этому кредиту выплачено €552,4 тысячи.

По подсчетам заявителя, расходы семьи Рябошапки составляли в тот год более чем 18 миллионов гривен. В то время как совокупный доход семьи составлял 5,3 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
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