Из-за Зеленского: Медведчук "поспорил" с Путиным

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет по ходу каденции получить необходимый политический опыт.

Так он прокомментировал слова Путина относительно неопытности Зеленского, сообщает "112 Украина". Ранее российский президент отмечал, что для управления страной нужен опыт, которого может не хватать новоизбранному украинскому лидеру.

Медведчук заявил, что "опыт — дело наживное". По его словам, он не хочет жить в стране, которая является объектом эксперимента.

"Вот пришел человек – теперь он будет учиться, теперь он будет приобретать навыки, а страна живет в своих нормах, в своих законах, в своих правилах", – отметил Медведчук.

Он добавил, что стране нужен президент, который в состоянии решить сейчас социальные и экономические проблемы, политический кризис.

Медведчук и Путин Цензор.нет

В противном случае, подчеркнул Медведчук, Зеленскому надо набрать команду профессиональных людей, которые решат эти проблемы. Однако, заключил политик, украинский лидер этого не делает.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Медведчук заявил, что продолжит свое участие в переговорах с Кремлем по решению конфликта на Донбассе.

При этом в команде президента Украины Владимира Зеленского ранее выступили против того, чтобы Медведчук представлял страну на переговорах с Российской Федерацией.

Политик заверил, что все равно намерен продолжать вести диалог с Россией по двум ключевым вопросам. Он уверен, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

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