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Из-за Януковича: ГПУ вызвала Добкина на допрос

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Народного депутата Украины, главу партии "Христианские социалисты" Михаила Добкина вызвали на допрос в управление специальных расследований Генпрокуратуры.

Туда он должен явиться 25 июля. Соответствующую повестку пресс-служба ведомства опубликовала на официальном сайте.

Указывается, что допрос касается уголовного производства ГПУ, открытого в мае 2015-го по факту покушения на убийство экс-президента Украины Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года. Расследование касается ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК.

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Михаил Добкин

Михаил Добкин

politeka.net

Как известно, во время президентства Януковича Добкин возглавлял Харьковскую область. 22 февраля 2014 года в Харькове прошел съезд депутатов, в котором должен был участвовать беглый президент, однако он не явился на мероприятие. Позднее Добкин заявлял, что отговорил Януковича от участия в съезде.

Из-за Януковича: ГПУ вызвала Добкина на допрос

Скрин повестки

Как писал OBOZREVATEL, недавно Михаила Добкина не впустили на территорию России. Политик прокомментировал инцидент.

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Персоны
Михаил Добкин Виктор Янукович
Место
Украина
Теги
Генеральная прокуратура Украины политика
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