Из-за Януковича: ГПУ вызвала Добкина на допрос

Народного депутата Украины, главу партии "Христианские социалисты" Михаила Добкина вызвали на допрос в управление специальных расследований Генпрокуратуры.

Туда он должен явиться 25 июля. Соответствующую повестку пресс-служба ведомства опубликовала на официальном сайте.

Указывается, что допрос касается уголовного производства ГПУ, открытого в мае 2015-го по факту покушения на убийство экс-президента Украины Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года. Расследование касается ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК.

Михаил Добкин politeka.net

Как известно, во время президентства Януковича Добкин возглавлял Харьковскую область. 22 февраля 2014 года в Харькове прошел съезд депутатов, в котором должен был участвовать беглый президент, однако он не явился на мероприятие. Позднее Добкин заявлял, что отговорил Януковича от участия в съезде.

Скрин повестки

Как писал OBOZREVATEL, недавно Михаила Добкина не впустили на территорию России. Политик прокомментировал инцидент.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!