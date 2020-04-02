"Слуги народа" потребовали встречу с Зеленским из-за скандала с Ермаком

Народные депутаты от "Слуги народа" требуют встречу с президентом Владимиром Зеленским из-за публикации скандальных пленок, где брат главы его Офиса Андрея Ермака Денис якобы требует взятки.

Эту информацию OBOZREVATEL подтвердило сразу два собеседника во фракции "СН". Первый просто подтвердил факт самого обращения, второй же рассказал детально о ситуации и с некоторыми подробностями.

"Встретиться хочет не только "Демократическая платформа" внутри фракции, но намного больше нардепов. Назрели вопросы по ситуации с Гео Леросом, Андреем Ермаком. Мы с разных чатов передаем эти запросы на главу фракции Давида Арахамию и Александра Корниенко. Если встреча состоится, то чтобы не превращать ее в какое-то неконструктивное сборище, договорились, что пойдут 5-6 нардепов. На самом деле это не первая просьба о встрече, были запросы и ранее из-за разных людей", – пояснил собеседник с числа депутатского корпуса.

Как известно, пока ответа на запрос от президента Владимира Зеленского не было. "Мы ждем", – подытожил собеседник.

Отметим, ранее десяток нардепов от СН опубликовали заявление, где выразили обеспокоенность реакцией правоохранительных органов на информацию, опубликованную нардепом Гео Леросом, о возможной причастности брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса к коррупционным скандалам.

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