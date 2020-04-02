"Слуги народа" потребовали встречу с Зеленским из-за скандала с Ермаком

Народные депутаты от "Слуги народа" требуют встречу с президентом Владимиром Зеленским из-за публикации скандальных пленок, где брат главы его Офиса Андрея Ермака Денис якобы требует взятки.
Эту информацию OBOZREVATEL подтвердило сразу два собеседника во фракции "СН". Первый просто подтвердил факт самого обращения, второй же рассказал детально о ситуации и с некоторыми подробностями.
"Встретиться хочет не только "Демократическая платформа" внутри фракции, но намного больше нардепов. Назрели вопросы по ситуации с Гео Леросом, Андреем Ермаком. Мы с разных чатов передаем эти запросы на главу фракции Давида Арахамию и Александра Корниенко. Если встреча состоится, то чтобы не превращать ее в какое-то неконструктивное сборище, договорились, что пойдут 5-6 нардепов. На самом деле это не первая просьба о встрече, были запросы и ранее из-за разных людей", – пояснил собеседник с числа депутатского корпуса.
Как известно, пока ответа на запрос от президента Владимира Зеленского не было. "Мы ждем", – подытожил собеседник.
Отметим, ранее десяток нардепов от СН опубликовали заявление, где выразили обеспокоенность реакцией правоохранительных органов на информацию, опубликованную нардепом Гео Леросом, о возможной причастности брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса к коррупционным скандалам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
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