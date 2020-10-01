Из-за ругани Трампа и Байдена изменят формат проведения дебатов

Карина Бондаренко Политика 06:56, 1.10.2020 Обновлено: 06:59, 1.10.2020

Формат дальнейших дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена изменят из-за их поведения на первых очных дебатах.

Об этом сообщила американская Комиссия по президентским дебатам. Какие именно изменения введет ведомство – пока неизвестно.

"Комиссия внимательно изучит изменения, которые предстоит скоро принять и объявить", – говорится в заявлении.

Отмечается, что первые дебаты продемонстрировали необходимость внесения дополнений в формат следующих дебатов, чтобы обеспечить более упорядоченное обсуждение тем.

Кроме того, в комиссии поблагодарили модератора мероприятия, журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса за профессионализм, который он проявил во время перепалки Трампа и Байдена.

Отметим, что выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа – 44%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидат от демократов на президентских выборах США Джо Байден и нынешний американский глава Дональд Трамп устроили перепалку на первых очных дебатах.

Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Трамп "напал" на Байдена и перебивал его, когда он отвечал на вопросы.

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