Из-за протестов и налоговой политики: социологи рассказали, почему Зеленский теряет рейтинг

О катастрофическом падении рейтинга президента Владимира Зеленского говорить не приходится, однако в дальнейшем удержать позиции ему станет все сложнее.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил социолог Дмитрий Дмитрук. Речь идет о данных, опубликованных КМИС, в которых говорится о том, что президентский рейтинг снизился с 73% до 66%.

Как отмечает Дмитрук, в целом такое падение можно назвать скорее колебанием. Однако учитывая продвижение по темам урегулирования войны на Донбассе и открытия рынка земли, удержать рейтинг будет сложнее.

“Это острые темы, удержать такой рейтинг, при том, что в обществе относятся к теме неоднозначно, сложно. В любом случае будут потери, что бы не делал. Консенсуса в обществе нет, поэтому работа по этим вопросам будет вызывать потери”, — сказал Дмитрук.

Владимир Зеленский

Отметим, что основными причинами резкого падения рейтинга президента Владимира Зеленского эксперты называют недовольство общества из-за "формулы Штайнмайера", отсутствие обещанных посадок за коррупцию и открытие рынка земли.

Более того, снижает президентский рейтинг и некоторые провальные налоговые инициативы. Например, законопроект 1210, который повышает ренту на добычу железной руды в 4 раза, по мнению бизнеса и самих горняков, может полностью уничтожить тяжелую промышленность.

Детальнее о том, почему снижается рейтинг президента, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который прошел 10 октября и продолжался 14 часов, однозначно добавит ему "плюсов" в рейтинге избирателей.

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