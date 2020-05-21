Из-за "пленок Деркача" Украине предсказали новый кризис: рискуем потерять все

Скандал с так называемыми "пленками", которые обнародовал нардеп Андрей Деркач, о разговоре между пятым президентом Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом может стать угрозой нового кризиса в отношениях Украины с США.

Об этом говорится в материале "Европейской правды". Журналисты отмечают, что из-за действий генерального прокурора и заявления президента Украина вступает в американскую избирательную кампанию на стороне одного из кандидатов в президенты. Последствия нового скандала, по их убеждению, могут быть катастрофическими, в первую очередь – для Украины.

В издании напомнили, что ранее Байден признал, что прибегал к подобному шантажу – в 2018 году, выступая в Совете по международным отношениям США, он рассказал, что поставил украинскую власть перед жестким выбором. "Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли", – рассказывал Байден. Именно поэтому новые записи не были сенсационными.

Порошенко и Байден

Однако уже в тот же день Офис генпрокурора открыл уголовное производство по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением, а Зеленский на пресс-конференции подтвердил: он "знает, что это может быть квалифицировано как государственная измена".

"Эти события моментально вернули Украину к американской внутренней политике и медиапространству. Эту информацию подхватили ведущие американские СМИ и политические игроки. А их комментариев достаточно для вывода, что новый "Украинагейт" становится реальной перспективой", – отметили журналисты.

Они напомнили, что Украина не впервые оказывается в водовороте американских предвыборных баталий. Впрочем, заявление Зеленского заводит нас в ситуацию, хуже, чем когда-либо.

"До сих пор Украину воспринимали в качестве "объекта атаки Трамп ". Теперь Киев "атакует" самостоятельно. По сути, Владимир Зеленский сделал шаг к тому, чтобы стать игроком американской предвыборной кампании на стороне одного из кандидатов, действующего президента Дональда Трампа. Ведь раньше от ГПУ требовали возбудить дело, в котором фигурировало бы фамилия Байдена, сына бывшего вице-президента США. Теперь президент Зеленский лично объявляет о начатое уголовное производство, в котором к тому же фигурирует уже не сын Джо Байдена, а он сам", – говорится в материале.

Журналисты напомнили, что предыдущая волна американско-украинского скандала стала основанием для процедуры импичмента президента США. Она завершилась победой Трампа, но Украина в этой истории только потеряла. Как минимум можно констатировать, что антиукраинские настроения стали распространенными в Республиканской партии, среди так называемого "ядерного" электората Трампа, отметили журналисты.

"В конце концов, Украине удалось избежать худшего и отыграть значительную часть репутационных потерь. Но теперь мы рискуем потерять все. Почему так произошло может знать только сам президент. Однако очень похоже на то, что Зеленский оказался пешкой в чужой игре. Не обязательно только американской. Очень похоже, что его желание "наказать Порошенко" используют, превращая Украину на игрока американской политики", – отметили они.

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