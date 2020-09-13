Из-за кухарок у власти Украина лидирует по смертности от COVID-19 в Европе

Михаил Бродский Политика 11:49, 13.09.2020 Обновлено: 11:54, 13.09.2020

По количеству смертей от COVID, Украина вышла на первое место в Европе. В разы больше.

Я ненавижу эту власть, я презираю всех кухарок, лифтёров, Гончарука, Богдана, Ермака и Зеленского. Мы с вас всё спросим. Поверьте.

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Политика

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