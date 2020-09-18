Из Юрченко делают "козла отпущения", чтобы скрыть коррупцию в монобольшинстве, - Гончаренко

Уголовное производство в отношении народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Юрченко, которого подозревают в коррупции – это не борьба с коррупцией, а попытка сделать его "козлом отпущения". За скандалом с Юрченко хотят спрятать значительно большую коррупцию в монобильшинстве.

Такое заявление под Офисом генерального прокурора сделал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Вы все знаете, есть подозрение, подписанное Генеральной прокуроршей, где Юрченко подозревают во взяточничестве, что он за деньги регистрировал поправки к законам, лоббируя интересы бизнеса. Я хочу обратить внимание на то, что это абсолютно неодиночная история", – отметил Гончаренко.

О других известных ему фактах политической коррупции Гончаренко пообещал сообщить генеральному прокурору Ирине Венедиктовой лично.

"Я подготовил обращение от себя как народного депутата и официально вручу. Например, Юрченко вместе с Дубинским вдвоем регистрируют поправку к законопроекту о едином счете для уплаты налогов. Абсолютно технический законопроект, красивый, правильный. Но перед вторым чтением они регистрируют поправку, которая полностью перераспределяет рынок табачных изделий в Украине, говорит, какая часть прибыли на рынке табачных изделий должна идти производителю, а какая – в розницу. Причем в пользу розницы. Все это проводит через финансовый комитет заместитель председателя комитета Холодов, тоже "Слуга народа", который по данным журналистов имеет прямое отношение к розничной торговле табачными изделиями в городе Киеве", – напомнил Гончаренко.

Политик отметил: вследствие сделок Холодова государственный бюджет потерял 3 миллиарда гривен акцизов, а Украина испортила свой имидж перед инвесторами. И Зеленский был вынужден ветировать этот закон.

"До боли похожие вопросы. Опять Юрченко, снова правка, снова коммерческие интересы, снова закон, который вообще не имеет отношения к теме", – обратил внимание Гончаренко.

Другим примером деятельности "слуг", которая дорого стоила государству, Гончаренко считает поправки Андрея Геруса.

"Давайте к этого вспомним историю с Герусом, когда он в закон о ядерной энергетике, технический закон, вставил норму, которая позволила импортировать российскую электроэнергию в Украину. Тоже перед вторым чтением. Мне кажется, что эта технология внесения поправок, которые имеют коррупционную составляющую, обкатана не один, не два, на три, а может и не десять раз. Может мы не все и знаем. И в эту игру играют одни и те же люди, один и тот же часто комитет – энергетический. Я считаю, что это должно быть расследовано", – отметил Гончаренко.

Поэтому история со взяткой для депутата от монобольшинства Юрченко – недопустима, но одновременно – и далеко не самая страшная из тех коррупционных историй, связанных со "Слугой народа".

"Юрченко сделали эдаким "козлом отпущения", но история не только о Юрченко. Даже на том видео он говорит о "банкете из плюшек на 200 тысяч долларов" для всего комитета. Простите, а в этом комитете большинство из "Слуги народа", в этом комитете и председатель – "Слуга народа" Герус", – отметил Гончаренко.

Он предположил, что дело Юрченко тоже могут "слить" под предлогом "недостаточных доказательств".

"Я хочу, чтобы было системно рассмотрено, что происходит в Верховной Раде, именно в законотворчестве, потому что здесь есть, по моему мнению, огромная коррупция", – убежден Алексей Гончаренко.

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