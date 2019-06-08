"Из суда в нардепы": одиозная экс-мэр Славянска Штепа идет в Раду

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" включила в предвыборные списки экс-мэра Славянска Нелю Штепу, которая обвиняется в терроризме.

Как видно на фото списка партии, которое опубликовало издание LB.ua, сепаратистка стоит на 74 месте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Нели Штепа

На судебных заседаниях она обещала, что "разберется с каждым", когда выйдет на свободу. При этом экс-мэр Славянска категорически отрицала свою вину.

Прокуратура требовала для Штепы пожизненного заключения, но в сентябре 2017 г. ее отпустили под домашний арест под крики "Слава Украине!"

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