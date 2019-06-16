"Из старого здания сделаем музей": у Зеленского озвучили судьбу АП

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими сотрудниками Администрации намерены переехать с Банковой в "опенспейс" со стеклянными стенами.

Об этом рассказал глава АП Андрей Богдан в воскресенье, 16 июня, передает "Сегодня". По его словам, из Администрации хотят сделать организацию, где "будут находится ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы".

"Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", – отметил Богдан.

В свою очередь в здании на Банковой могут сделать "музей украинской государственности".

Андрей Богдан REUTERS

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник Зеленского пожаловался, что команде "не очень комфортно" работать в стенах АП на Банковой.

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